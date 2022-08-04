Количество выпущенных банковских карт в Таджикистане за год возросло

БАКУ /Trend/ - По состоянию на 30 июня 2022 года, количество выпущенных банковских карт в Таджикистане увеличилось на 28 процентов по сравнению с данными на аналогичный период 2021 года - до 4,2 миллиона единиц.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу Национального банка Таджикистана.

По данным регулятора, общее количество "электронных кошельков" в Таджикистане в отчетном периоде составило около 5 миллионов, что на 70 процентов превышает показатель аналогичного периода 2021 года.

"В январе - июне 2022 года в Таджикистане было проведено 14,3 миллиона безналичных платежей за товары и услуги на сумму 2,9 миллиарда сомони (284,3 миллиона долларов)", - сообщает банк.

Отметим, что для обслуживания владельцев платежных карт в стране на 30 июня 2022 года со стороны 20 кредитных финансовых организаций были установлены 1 529 банкоматов и 5773 платежных терминала.