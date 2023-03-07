«БелАЗ» раскрыл детали совместного проекта с Таджикистаном

БАКУ /Trend/ - Таджикистан и беларуский производитель карьерной техники "БелАЗ" в настоящее время прорабатывают актуальные вопросы и перспективы совместного проекта создания мощностей по сборке карьерных самосвалов "БелАЗ" грузоподъемностью 30-45 тонн в Таджикистане, сообщили Trend в компании.

На данный момент над проектом совместно работают Министерство промышленности Беларуси, Министерство промышленности и новых технологий Таджикистана, а также представителя "БелАЗа" и таджикских компаний-партнеров.

В частности вопросы реализации проекта были обсуждены во время визита в ноябре 2022 года в Душанбе делегации "БелАЗа" во главе с генеральным директором компании Сергеем Никифоровичем.

Источник сообщил, что, если проект получит одобрение, разместить производство по сборке самосвалов планируется вблизи Душанбе, где имеется хорошая логистика по автодорогам и железнодорожному транспорту.

"Основные узлы самосвалов будут поставляться из Беларуси по железной дороге с учетом последующего роста уровня локализации производства комплектующих на месте их сборки", — сказали в компании.

Отмечено, что в силу особенности рельефа карьеры в Таджикистане небольшие и находятся высоко в горах, поэтому парк карьерной техники "БелАЗ" в этой стране представлен самосвалами малого класса грузоподъемности 30-45 тонн, которые работают на добыче угля, золота и алюминия. Однако, учитывая рост уровня развития, самосвалы грузоподъемностью 90 тонн тоже имеют определенную перспективу.

В январе этого года представители крупнейших горнодобывающих компаний Таджикистана посетили Беларусь, где ознакомились с испытаниями роботизированного промышленного комплекса "БелАЗ" в составе системы интеллектуального карьера и возможностями безлюдной технологии добычи полезных ископаемых.