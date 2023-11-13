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В Таджикистане запустят первый национальный GPT

Таджикистан Материалы 13 ноября 2023 07:43 (UTC +04:00)
В Таджикистане запустят первый национальный GPT

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Марьяна Ахмедова
Марьяна Ахмедова
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БАКУ /Trend/ - "Somoni GPT" представляет собой первую инновационную модель искусственного интеллекта, разработанную в Таджикистане, передает Trend.

Этот GPT способен выполнять разнообразные задачи, включая анализ данных, предсказательное моделирование и создание текста.

Модель поддерживает более 20 языков, но генерирует все свои ответы на таджикском языке, что способствует популяризации и развитию национального языка.

Искусственный интеллект представляет собой быстроразвивающуюся область, которая имитирует человеческий интеллект в машинах, способных думать и действовать, как люди. В настоящее время искусственный интеллект считается одним из наиболее динамично развивающихся направлений в науке. Искусственный интеллект играет ключевую роль в современном мире, обеспечивая автоматизацию, улучшая процесс принятия решений, повышая эффективность и производительность, а также создавая новые возможности для инноваций и роста в различных отраслях.

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