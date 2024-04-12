Президент Таджикистана совершит визит в Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон планирует совершить государственный визит в Азербайджан в третьей декаде мая этого года.

Как передает Trend, об этом сообщили в МИД Таджикистана после встречи министра Сироджиддина Мухриддина с главой внешнеполитического ведомства Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Встреча министров прошла на полях Совета министров иностранных дел (СМИД) стран Содружества Независимых Государств в Минске.

"Министры также обменялись мнениями о проведении во второй декаде мая дней культуры Таджикистана в Азербайджане, дней таджикского кино и Таджикско-Азербайджанского бизнес-форума", - отметили в МИД Таджикистана.