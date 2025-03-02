В Таджикистане начались выборы в нижнюю палату парламента

ДУШАНБЕ /Trend/ - 2 марта в 06:00 по местному времени в Таджикистане начались выборы депутатов нового созыва Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли (нижняя палата парламента), а также маджлисов народных депутатов Горно-Бадахшанской автономной области, областей, города Душанбе, городов и районов, передает Trend.

Согласно данным Центральной комиссии по выборам и референдумам Таджикистана, в стране было организовано 41 одномандатный избирательный округ. Для граждан, находящихся за границей, решением Центральной комиссии созданы 36 избирательных участков при дипломатических представительствах Таджикистана в 28 странах.

Граждане за рубежом смогут проголосовать 2 марта 2025 года с 06:00 до 20:00 по местному времени. Для участия в голосовании необходимо иметь паспорт Таджикистана.

Согласно закону, из 63 депутатов Маджлиси намояндагон 41 избирается по одномандатным округам, а 22 — по общереспубликанскому округу на основе списков политических партий.