Соглашение о расширенном сотрудничестве Таджикистана и ЕС на финальной стадии согласования

ДУШАНБЕ /Trend/ - Согласование соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве Таджикистана и Европейского союза достигло завершающей стадии.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу Президента Таджикистана, об этом было сказано на встрече Президента Эмомали Рахмона с президентом Совета Европейского союза Антониу Коштой на полях саммита ЕС - Центральная Азия в Самарканде.

В ходе встречи были обсуждены ключевые направления сотрудничества между Таджикистаном и Европейским союзом. Особое внимание уделено расширению партнерства в сферах здравоохранения, социальной защиты и образования, а также увеличению грантовых программ и поддержке профессионального образования.

Одним из примеров стабильного двустороннего партнерства было названо сотрудничество по реформированию энергетической отрасли, а также в реконструкции и строительстве гидроэнергетических объектов.

Подчеркивалась важность продолжения взаимодействия в рамках программ содействия управлению границами в Центральной Азии и Афганистане (БОМКА) и предотвращения распространения наркотиков в Центральной Азии (КАДАП).

Обсуждены также проблемы изменения климата, в том числе рост экологических бедствий и катастрофических последствий, с акцентом на реализацию глобальных инициатив Таджикистана по решению этих проблем.

Помимо этого, Антониу Кошта отметил значимость решения пограничных вопросов между Таджикистаном, Кыргызстаном и Узбекистаном и поздравил главу государства и народ Таджикистана с этим историческим событием.