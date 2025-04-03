Таджикистан готов участвовать в проекте спутникового соединения ЕС и Центральной Азии

ДУШАНБЕ /Trend/ - Таджикистан готов принять участие в спутниковом соединении Европейского союза и Центральной Азии.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу Президента Таджикистана, об этом было сказано в ходе встречи главы государства Эмомали Рахмона с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в Самарканде.

Одними из важнейших тем обсуждения стали вопросы подписания расширенного Соглашения о партнёрстве и сотрудничестве между Таджикистаном и Европейским союзом, а также пути практической реализации Дорожной карты по углублению межрегиональных отношений. Эмомали Рахмон подчеркнул, что Таджикистан поддерживает инициативу по выводу отношений на стратегический уровень.

Также стороны обсудили расширение торгово-экономических связей, привлечение европейских инвестиций и новых технологий в экономику Таджикистана.

Отметим, что проект ЕС «Спутниковая взаимосвязанность для сообществ отдалённых регионов Центральной Азии» ориентирован на обеспечение высокоскоростного интернета для отдалённых районов. Эта инициатива даст возможность сельским общинам, которые сталкиваются с ограниченным или отсутствующим доступом к надёжному интернету, воспользоваться цифровыми возможностями, важными для образования, здравоохранения и экономического развития.