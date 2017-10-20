В центральном Туркменистане строится крупный ГПЗ

20 октября 2017 22:33 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - В посёлке Овадандепе Ахалского велаята (области) - центрального региона Туркменистана строится крупнейший завод по получению бензина с помощью синтеза природного газа, сообщает в пятницу госагентство Туркмен довлет хабарлары (ТДХ).

По данным заказчика - госконцерна Türkmengaz - на предприятии, возводимом при участии японской Kawasaki Heavy Industries, Ltd., впервые в мировой практике будет осуществляться в больших объемах "перегонка" природного газа в жидкое топливо - бензин.

Проект "GTG – Gas to gasoline", основанный на применении апробированной технологии датской Haldor Topsоe, позволит ежегодно перерабатывать 1 миллиард 785 миллионов кубометров природного газа и выпускать 600 тысяч тонн бензина марки А-92, соответствующего требованиям стандарта Euro-5.

"Такое синтетическое топливо будет отличаться практически идеальными экологическими характеристиками – в нем не может быть ни сернистых соединений, ни азотсодержащих органических соединений, вредных для окружающей среды", - сказано в материале.

На стройплощадке задействовано свыше 700 специалистов из зарубежных компаний и более 4700 местных рабочих и инженеров.

Им предстоит выполнить монтаж соединительных трубопроводов, завершить прокладку инженерных коммуникаций, закончить строительство административного здания и пульта управления, участка погрузки готовой продукции, подготовить к заполнению продукцией танкеры и другие объекты.

Идет строительство и семикилометрового подводящего газопровода, и 26-километрового водовода.

Ранее сообщалось, что финансирование проекта, общей стоимостью около 1,7 миллиарда долларов США, осуществляется за счет инвестиций японской стороны и средств Türkmengaz.

(Автор: Гусейн Гасанов)

Azernews Newspaper
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