В центральном Туркменистане строится крупный ГПЗ

АШХАБАД /Trend/ - В посёлке Овадандепе Ахалского велаята (области) - центрального региона Туркменистана строится крупнейший завод по получению бензина с помощью синтеза природного газа, сообщает в пятницу госагентство Туркмен довлет хабарлары (ТДХ).



По данным заказчика - госконцерна Türkmengaz - на предприятии, возводимом при участии японской Kawasaki Heavy Industries, Ltd., впервые в мировой практике будет осуществляться в больших объемах "перегонка" природного газа в жидкое топливо - бензин.



Проект "GTG – Gas to gasoline", основанный на применении апробированной технологии датской Haldor Topsоe, позволит ежегодно перерабатывать 1 миллиард 785 миллионов кубометров природного газа и выпускать 600 тысяч тонн бензина марки А-92, соответствующего требованиям стандарта Euro-5.



"Такое синтетическое топливо будет отличаться практически идеальными экологическими характеристиками – в нем не может быть ни сернистых соединений, ни азотсодержащих органических соединений, вредных для окружающей среды", - сказано в материале.

На стройплощадке задействовано свыше 700 специалистов из зарубежных компаний и более 4700 местных рабочих и инженеров.



Им предстоит выполнить монтаж соединительных трубопроводов, завершить прокладку инженерных коммуникаций, закончить строительство административного здания и пульта управления, участка погрузки готовой продукции, подготовить к заполнению продукцией танкеры и другие объекты.



Идет строительство и семикилометрового подводящего газопровода, и 26-километрового водовода.



Ранее сообщалось, что финансирование проекта, общей стоимостью около 1,7 миллиарда долларов США, осуществляется за счет инвестиций японской стороны и средств Türkmengaz.



(Автор: Гусейн Гасанов)