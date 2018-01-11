Туркменистан проведет крупное международное авторалли

11 января 2018 15:15 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов на рабочем совещании потребовал обеспечить высокий уровень проведения международного авторалли - от Амуля до Хазара, сообщает газета Ватан.

Амуль - это древнее название реки Аму-дарья, Хазар - наименование в прошлом Каспийского моря.

На данном совещании обсуждался вопрос о проведении мероприятий, посвящённых девизу 2018 года «Туркменистан – сердце Великого Шёлкового пути».

Напомним, что в 2009 году по инициативе Туркменистана проводился международный ралли-рейд «Шелковый путь» через просторы центральной части России и Южного Урала, степей Казахстана и песков величественной пустыни Каракумы в Туркменистане.

Организация гонки была поручена руководителям команды «КАМАЗ-Мастер», основную нагрузку по финансовому обеспечению приняла на себя туркменская сторона.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Президент Казахстана подписал закон о стратегическом партнерстве с Туркменистаном
Бизнес 17:31
Туркменистан и ОАЭ могут сотрудничать в области возобновляемой энергии
Энергетика 16:24
В Туркменистане появится сеть торгово-развлекательных центров
Туркменистан 16:09
Туркменистан должен открыть доступ зарубежным компаниям для членства в консорциуме ТАПИ
Точка зрения 12:06
Госграница Туркменистана должна оставаться границей дружбы со всеми сопредельными странами - президент
Туркменистан 11:10
В структуре органов прокуратуры Туркменистана произошли кадровые изменения
Туркменистан 10:54
Туркменистан объявил тендер по обслуживанию телекоммуникаций
Тендеры 09:41
Туркменистан расширит ассортимент выпускаемых LED- ламп
Бизнес 09:22
Назначен замглавы коневодческого объединения Туркменистана
Туркменистан 09:13
2018 год: Туркменистан – сердце Великого Шёлкового пути
Туркменистан 10 января 20:38
Туркменистан возрождает Великий Шёлковый путь в стальном формате
Туркменистан 10 января 19:55
ВВП Туркменистана в 2018 году увеличится на 6,3% - Всемирный банк
Бизнес 10 января 11:47
Главную автомагистраль Туркменистана назовут в честь "Великого Шелкового пути"
Бизнес 10 января 10:53
В центральном регионе Туркменистана строится стекольный комбинат
Тендеры 10 января 10:26
Туркменистан закупит сырье для цементных заводов
Тендеры 10 января 09:43
В минфине Туркменистана произведено кадровое назначение
Туркменистан 10 января 09:38
CNPC ведет подготовку в Туркменистане к тендеру
Тендеры 10 января 09:11
Минпром Туркменистана закупит химматериалы
Туркменистан 10 января 08:35