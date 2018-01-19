Туркменистан готовится к выборам в парламент

АШХАБАД /Trend/ - Туркменистан находится на пороге важного общественно-политического события - выборов депутатов Меджлиса (парламента), которые состоятся 25 марта 2018 года, говорится в пятницу в сообщении туркменского правительства.

Всего по стране предстоит выбрать 125 депутатов Меджлиса.

Как подчеркивается в комментарии государственного агентства "Туркмен довлет хабарлары", "предстоящие выборы пройдут на принципах альтернативности, гласности и открытости, став очередным подтверждением приверженности Туркменистана демократическому пути развития и успешности прогрессивных реформ во всех сферах жизни государства и общества".

Согласно Конституции страны, парламент принимает законы, вносит изменения и дополнения в Основной закон, утверждает госбюджет; решает вопросы о проведении всенародных референдумов; назначает выборы президента, депутатов Меджлиса, членов представительных органов; ратифицирует и денонсирует международные договоры; решает вопросы изменения государственной границы и административно-территориального деления страны.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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