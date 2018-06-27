Туркменистан наращивает мощности энергосистемы в северном регионе страны

27 июня 2018 08:38 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Энергосистема густонаселенного северного региона Туркменистана - Дашогузского велаята (области) выводится на качественно новый уровень, пишет газета Нейтральный Туркменистан

Новые высоковольтные линии электропередачи (ЛЭП), трансформаторные подстанции различной мощности, позволили существенно повысить обеспеченность городов и сёл электроэнергией и заметно сократить её потери.

К примеру, за последнее время только в Акдепинском этрапе (районе) Дашогузского велаята построено пять новых линий электропередачи.

Так, общая протяженность новой ЛЭП мощностью 10 и 0,4 киловольт в местечке Тязе-оба, составила 4 километра 745 метров. Здесь установлена и новая комплексная трансформаторная подстанция мощностью 250 киловольт- ампер.

Новые линии электропередачи протяженностью в два с половиной километра и один километр соответственно, специалистами местного хозяйственного общества «Йупек йолы гурлушик» построены так же в селах Алили-ой генешлика Азади и Гарров-оба Пахтачылык.

До 2020 года в регионе намечено построить тысячи километров новых электролиний.

В целях обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей Туркменистана в целом по стране предполагается создать кольцевую энергосистему.

На данном этапе по стране функционирует 13 электростанций. В рамках проекта планируется строительство двухкольцевой линии электропередачи напряжением 220 кВ (киловольт) и электростанции напряжением 220 кВ, объединяющих энергосистемы Ахалского и Балканского велаятов (областей), а также однокольцевой линии электропередач (ЛЭП) напряжением 500 кВ и электростанции напряжением 500 кВ в городе Балканабат и городе Дашогуз - электростанции напряжением 500 кВ и 200 кВ и объединяющие их ЛЭП напряжением 220 кВ.

Ранее сообщалось, что общий объём производимой в Туркменистане электроэнергии к 2024 году планируется довести до 33 миллиардов киловатт-часов, что по сравнению с планами на 2018 год больше на 27,2 процента.

Туркменистан продает электроэнергию Афганистану, Ирану и Турции. Официальный Ашхабад изучает также перспективы поставок на рынки Кавказа, Центральной и Южной Азии.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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