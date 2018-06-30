Глава Туркменистана посетит с визитом Россию

30 июня 2018 16:54 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов посетит 6 июля 2018 года Казань - столицу Республики Татарстан Российской Федерации, сообщают источники в правительстве Татарстана.

Как сообщает «Татар-информ», в рамках визита запланирована встреча главы Туркменистана в казанском Кремле с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.

Кроме того, государственный советник Татарстана Минтимер Шаймиев презентует проекты возрождения древнего города Болгар и острова-града Свияжск, а также создания болгарской исламской академии.

Отметим, что автотехника на базе моделей КАМАЗ широко используется в различных отраслях туркменской экономики. У КАМАЗ в Туркменистане создана дилерская сеть, представленная в Ашхабаде, Балканабаде, Мары и Туркменабаде.

Кроме того, в марте 2018 года в Ашхабаде состоялось пятое заседание совместной туркмено-татарстанской рабочей группы по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству. На мероприятии председательствовали министр финансов и экономики Туркменистана Батыр Базаров и министр промышленности и торговли Татарстана (РФ) Альберт Каримов.

В ходе заседания были определены перспективные направления торгово-экономических отношений. В частности были обсуждены возможности увеличения экспортных и импортных операций и расширения поставляемых на свои рынки товаров и услуг.

Стороны отметили важность расширения сотрудничества в нефтегазовой, промышленной и сельскохозяйственной сферах, в области здравоохранения и медицинской промышленности, а также охраны окружающей среды.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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