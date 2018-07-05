Назначен посол Туркменистана в Бельгии

АШХАБАД /Trend/ - Чрезвычайным и полномочным послом Туркменистана в Бельгии назначен Чары Атаев, говорится в обнародованном указе президента страны.

Дипломат до этого возглавлял дипмиссию своей страны в Таджикистане. На этом посту его сменил Хемра Тогалаков.

Отметим, что недавно в Брюсселе состоялись политические консультации между Туркменистаном и Бельгией.

Стороны обсудили вопросы регионального сотрудничества, включая вопросы энергетики и безопасности. Кроме того, были озвучены предложения по объединению миротворческих инициатив по борьбе с такими международными вызовами, такими как терроризм, экстремизм и незаконный оборот наркотиков.

Ашхабад и Брюссель в последние годы активизировали экономические взаимоотношения. Официальное представительство в туркменской столице открыла бельгийская ENEX process engineering SA, сотрудничающая в перерабатывающей и химической индустрии, сфере телекоммуникаций, а также внедрении экологически чистых энергосберегающих технологий.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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