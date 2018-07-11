Ашхабад и Бишкек обсуждают вопросы энергетического партнерства

11 июля 2018 09:08 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - В Ашхабаде состоялась встреча с делегацией Кыргызстана во главе с заместителем министра иностранных дел этой страны Динарой Кемеловой, говорится в сообщении туркменского внешнеполитического ведомства.

Стороны, отметив важность расширения политического диалога, обсудили ряд вопросов двустороннего сотрудничества. Стороны отметили интерес к развитию сотрудничества в области энергетики, транспорта и туризма, обменялись предложениями по вопросам активизации взаимных торговых связей в области экспорта и импорта товаров.

Далее стороны высказались о необходимости дальнейшего активизации политического диалога на высшем уровне, развития сотрудничества по линии дипломатических ведомств и международных организаций.

Напомним, что две страны задействованы в крупном проекте по доставке в Китай центральноазиатского газа, в первую очередь из Туркменистана. Китайская CNPC закупает природное топливо в этом регионе с 2009 года, после запуска первых двух веток газопровода (A и B) из Туркменистана через территории Узбекистана и Казахстана.

Недавно была введена в строй третья ветка (С), которая также проходит по этому маршруту. В настоящее время идут разработки проекта по строительству дополнительной четвертой ветки (D) - по новому транзиту - через Узбекистан, Таджикистан и Кыргызстан.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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