Назначен посол Туркменистана в Узбекистане

28 июля 2018 10:13 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Чрезвычайным и полномочным послом Туркменистана в Узбекистане назначен Язгулы Маммедов, говорится в обнародованном в субботу указе президента.

До этого Маммедов возглавлял дипмиссию страны в Малайзии, Брунее, Индонезии и Таиланде.

Отметим, что Туркменистан и Узбекистан, располагающие внушительными запасами углеводородных ресурсов, выступают за диверсификацию энергопотоков.

Наглядным примером является реализация проекта строительства газопровода Туркменистан-Узбекистан-Казахстан–Китай, введенного в строй в 2009 году. Официальный Ашхабад также пригласил деловые круги Узбекистана к участию в проекте строительства газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ).

Строительство туркменского участка началось в декабре 2015 года.

Узбекистану было предложено приступить также к разработке нефтегазовых месторождений на туркменском шельфе Каспия.

Ашхабад готов активизировать сотрудничество и в рамках проекта по поставкам электроэнергии из Центральной в Южную Азию по маршруту Туркменистан-Узбекистан-Таджикистан-Афганистан-Пакистан.

Две страны на данном этапе обсуждают также проект по созданию транспортного маршрута Узбекистан–Туркменистан–Иран–Оман. Это позволит значительно увеличить международные транзитные грузопотоки и обеспечить новый коммуникационный коридор на мировые рынки.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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