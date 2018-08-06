В банковском секторе Туркменистана произведено кадровое назначение

6 августа 2018 13:10 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Указом президента Туркменистана председателем государственного коммерческого банка «Туркменбаши» назначен Джумагылыч Джумагылыджов.

Прежний руководитель Ахмет Гылычдурдыев освобождён с этой должности за серьёзные недостатки, допущенные в работе.

Банк "Туркменбаши" обслуживает следующие отрасли: нефтегазовый и энергетический комплексы, транспорт и связь, строительство и промышленность строительных материалов, химическую промышленность, сферу торговли.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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