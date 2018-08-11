Посол Туркменистана приступает в своим обязанностям в Таджикистане

АШХАБАД /Trend/ - Министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин

Мухриддин принял копии верительных грамот чрезвычайного и полномочного

посла Туркменистана Хемры Тогалакова, говорится в сообщении

внешнеполитического ведомства Таджикистана.

В ходе встречи были обсуждены перспективы сотрудничества в

транспортной, торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также

взаимодействие стран в рамках международных и региональных

организаций.

Отметим, что среди совместных выгодных экономических мероприятий,

называют проект строительства железной дороги

Туркменистан-Афганистан-Таджикистан (ТАТ), претворение в жизнь

которого призвано способствовать активизации торгово-экономических

связей в регионе.

Кроме того, сообщалось, что Туркменистан может осуществлять подачу

электроэнергии транзитом через Афганистан в Таджикистан в

осенне-зимний период.

Введённые в действие в Лебапском и Марыйском велаятах (областях)

Туркменистана новые энергомощности позволяют в несколько раз увеличить

объёмы электроэнергии, поставляемой в афганском направлении, и в

перспективе, в случае интереса с таджикской стороны, осуществлять её

подачу транзитом через Афганистан в Таджикистан в осенне-зимний

период, приводились ранее в информации местных СМИ слова президента

Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

Туркменистан к 2020 году планирует производить электроэнергию 27,4

миллиарда киловатт-часов и довести его объем к 2030 году до 35,5

миллиардов киловатт-часов.

(Автор: Гусейн Гасанов)



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