Посол Туркменистана приступает в своим обязанностям в Таджикистане

АШХАБАД /Trend/ - Министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин
Мухриддин принял копии верительных грамот чрезвычайного и полномочного
посла Туркменистана Хемры Тогалакова, говорится в сообщении
внешнеполитического ведомства Таджикистана.
В ходе встречи были обсуждены перспективы сотрудничества в
транспортной, торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также
взаимодействие стран в рамках международных и региональных
организаций.
Отметим, что среди совместных выгодных экономических мероприятий,
называют проект строительства железной дороги
Туркменистан-Афганистан-Таджикистан (ТАТ), претворение в жизнь
которого призвано способствовать активизации торгово-экономических
связей в регионе.
Кроме того, сообщалось, что Туркменистан может осуществлять подачу
электроэнергии транзитом через Афганистан в Таджикистан в
осенне-зимний период.
Введённые в действие в Лебапском и Марыйском велаятах (областях)
Туркменистана новые энергомощности позволяют в несколько раз увеличить
объёмы электроэнергии, поставляемой в афганском направлении, и в
перспективе, в случае интереса с таджикской стороны, осуществлять её
подачу транзитом через Афганистан в Таджикистан в осенне-зимний
период, приводились ранее в информации местных СМИ слова президента
Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.
Туркменистан к 2020 году планирует производить электроэнергию 27,4
миллиарда киловатт-часов и довести его объем к 2030 году до 35,5
миллиардов киловатт-часов.
(Автор: Гусейн Гасанов)
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