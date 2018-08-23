Начался госвизит президента Кыргызстана в Туркменистан

23 августа 2018 10:29 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Тренд/ - В Ашхабад с государственным визитом в четверг прибыл президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков, говорится в сообщении туркменского внешнеполитического ведомства.

В рамках визита, запланированы встречи с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, в ходе которых состоится обсуждение развития сотрудничества и активизацию политических, торгово-экономических, транспортных, энергетических и культурно-гуманитарнитарных связей между странами.

Планируется подписание ряда документов.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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