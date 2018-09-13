Казахстан ратифицировал Договор с Туркменистаном о районе точки стыка госграниц

13 сентября 2018 15:02 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Депутаты нижней палаты парламента Казахстана одобрили ратификацию Договора между Казахстаном, Туркменистаном и Узбекистаном о районе точки стыка госграниц трех государств, говорится в сообщении казахстанского парламента.

Договор является документом, завершающим делимитацию границы в южном направлении, сказано в материале. Напомним, что Меджлис (парламент) Туркменистана ратифицировал этот документ в ноябре 2017 года.

Сам Договор был подписан 10 ноября 2017 года в Самарканде на уровне министров иностранных дел трех государств. Это создает прочную основу для укрепления взаимного уважения, суверенного равенства и территориальной целостности трех граничащих государств, говорилось ранее в пресс-релизе МИД Казахстана. Прежние договоренности были заключены на двустороннем уровне.

Договор между Казахстаном и Туркменистаном о делимитации и процессе демаркации общей госграницы был подписан 5 июля 2001 года, соглашение между Казахстаном и Туркменистаном о демаркации общей госграницы - 18 апреля 2017 года, Договор между Казахстаном и Узбекистаном о госгранице – 16 ноября 2001 года, Договор об отдельных участках казахстанско-узбекской госграницы – 9 сентября 2002 года.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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