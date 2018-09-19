Туркменистан сотрудничает с ООН в борьбе с терроризмом

АШХАБАД /Trend/ - Туркменистан тесно координирует свою деятельность с ООН в борьбе с терроризмом, незаконным оборотом наркотических средств и другими угрозами, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства страны.

"Туркменистан выступает за реализацию в полном объеме Глобальной контртеррористической стратегии ООН", - сказано в материале.

Туркменистан сотрудничает с такими международными структурами, как контртеррористическое управление ООН, региональный центр ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии.



Туркменистан принимает участие в реализации проекта реализуемого офисом Целевой группы по осуществлению контртеррористических мероприятий контртеррористического центра ООН (ККТ) совместно с региональным Центром ООН по превентивной дипломатии в Центральной Азии (РЦПДЦА) в Ашхабаде при поддержке Европейского союза и Норвегии.



Ранее сообщалось, что генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш, приветствовал принятие странами Центральной Азии Ашхабадской декларации о противодействии терроризму, а также их постоянные усилия по реализации Глобальной контртеррористической стратегии ООН и ее совместного плана действий для Центральной Азии.



В апреле 2018 года в Ашхабаде состоялось совещание высокого уровня на тему «На пути к комплексной реализации Глобальной контртеррористической стратегии ООН в Центральной Азии», а также была запущена третья фаза совместного проекта в поддержку совместного плана действий для Центральной Азии.



(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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