В товарно-сырьевой бирже Туркменистана произведено кадровое назначение

АШХАБАД /Trend/ - Заместителем председателя государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана назначен Юсуп Амансарыев, сообщает Trend со ссылкой на обнародованное постановление президента страны.

Государственная товарно-сырьевая биржа была создана в 1994 году и является органом регулирования экспортно-импортных операций. В отличие от других бирж, спектр деятельности местной биржи универсален, через торги здесь реализуются различные товарно-материальные ценности, за исключением объектов интеллектуальной собственности, произведения искусств и недвижимости.

Помимо основных функций посредника и организатора оптового рынка, на биржу также возложены функции контроля за соответствие устанавливаемых цен, на товары исходя из их себестоимости, государственной регистрации заключаемых внешнеторговых контрактов и контрактов в рамках внутреннего рынка Туркменистана.

Специалисты биржи оценивают целесообразность ввоза и вывоза продукции, проводят анализ влияния различных факторов на импорт и экспорт товаров и продукции. Участниками биржевых торгов могли быть предприятия и организации всех форм собственности, граждане Туркменистана и других государств путем приобретения брокерского места или заключением контракта на обслуживание с брокерами биржи. На биржевых торгах реализуется продукция отечественного производства, которая экспортируется Турции, Китаю, России, ОАЭ, Ирану, Германии, США, Великобритании, Украине, Швейцарии и другим. Основными статьями экспорта являются нефтепродукты, хлопок-волокно, продукция отечественной текстильной промышленности, химической промышленности.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.