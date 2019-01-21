Туркменистан является одним из стратегических партнеров Беларуси - посол

АШХАБАД /Trend/ - Туркменистан - один из стратегических партнеров Беларуси, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на интервью посла Беларуси Олега Табанюхова телеканалу «Туркменистан».

Дипломат отметил, что в январе отмечаются знаменательные даты: 26-летие установления дипломатических отношений между Республикой Беларусь и Туркменистаном — 21 января и 100-летие образования белорусской дипломатической службы — 22 января.

"Наши позиции по актуальным вопросам международной политики совпадают, и мы твердо опираемся на поддержку друг друга в реализации своих стратегических внешнеполитических приоритетов", - отметил Табанюхов.

Напомним, что между странами подписано более 130 двусторонних документов, составляющих договорно-правовую базу многопланового сотрудничества. Беларусь поставляет в Туркменистан преимущественно товары с высокой добавленной стоимостью: грузовые автомобили, автомобили специального назначения, тракторы, дорожно-строительную технику, лекарственные препараты, продукцию деревообрабатывающей промышленности, сельскохозяйственную продукцию. Также осуществляется двустороннее сотрудничество в области образования. Всего в белорусских учебных заведениях обучаются более 9000 граждан Туркменистана.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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