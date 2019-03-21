В Туркменистане по случаю праздника весны объявлена массовая амнистия

АШХАБАД /Trend/ - В Туркменистане по случаю национального праздника весны освобождены 2028 граждан от дальнейшего отбывания основного наказания в виде лишения свободы, сообщает Trend со ссылкой на обнародованный указ президента Гурбангулы Бердымухамедова.

"Проводя такие акции, мы создаём условия для того, чтобы оступившиеся люди, осознав свою вину, могли искупить её добросовестным трудом и активно участвовать в развитии страны", - приводятся в информации газеты "Ватан" слова главы государства.

Генеральной прокуратуре поручено предпринять необходимые меры с тем, чтобы все помилованные были освобождены из мест заключения и в ближайшее время возвратились в свои дома, к своим семьям. Местной администрации поручено позаботиться о трудоустройстве помилованных граждан.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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