Туркменистан и Великобритания договариваются о совместном инвестфоруме

АШХАБАД /Trend/ - В МИД Туркменистана состоялась встреча с представителем палаты лордов парламента Великобритании баронессой Эммой Николсон, сообщает Trend со ссылкой на туркменское внешнеполитическое ведомство.

В ходе встречи было предложено провести инвестиционный форум Туркменистана в Великобритании. Состоялось обсуждение сотрудничества в области охраны окружающей среды. В информации сказано, что в Ашхабад прибыла представительная делегация из Великобритании для участия на очередном седьмом заседании туркмено-британского торгово-промышленного совета (TUKTIC).

Обсуждая предстоящее заседание, в ходе которого планируется рассмотреть вопросы по увеличению товарооборота, стороны отдельно отметили высокий уровень сотрудничества между Туркменистаном и Великобританией в торгово-экономической сфере, сказано в информации.

Стороны договорились провести следующие политические консультации в Ашхабаде во второй половине 2019 года или в 2020 году. Отметим, что британские компании занимают на туркменском рынке заметные позиции. Dragon Oil работает с 1999 года в туркменском секторе Каспия и является в одним из крупнейших иностранных инвесторов. Другая компания - Petrofac в сентябре 2013 года осуществила сервисный проект по разработке в Марыйской области - газового месторождения «Галкыныш», второго крупнейшего в мире. Gaffney, Cline & Associates активно привлекается официальным Ашхабадом к проведению независимого аудита газовых месторождений, по запасам которых Туркменистан занимает четвертое место в мире.

Кроме того, с компанией De La Rue связана история национальной валюты - туркменского маната. Две страны ранее подписали межправительственную конвенцию об устранении двойного налогообложения и предотвращении фискального уклонения в отношении налогов на доход и от прироста стоимости капитала. На деловых переговорах отмечается наличие общих интересов в таких ключевых направлениях сотрудничества, как инвестиции, энергетика, транспорт. В работе совместных бизнес-форумов принимают участие такие компании, как British Expertise International, Aggreko, Arempa International Ltd (FZE), Buried Hill, De La Rue, Global ATS Ltd, Industrial Power Group, JTA, Rapiscan Systems Ltd, Tensar, TheCityUK.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

