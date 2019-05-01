Глава Туркменистана поручил ускорить посевную хлопка-сырца

1 мая 2019 08:40 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Tрend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в ходе рабочего совещания поручил ускорить темпы посевной хлопчатника, сообщает Trend со ссылкой на газету Ватан.

Данное указание было адресовано руководству Ахалского, Балканского, Лебапского, Марыйского и Дашогузского велаятов (областей) и кураторам этих регионов в правительстве.

Глава государства обратил внимание на то, что "неукоснительное соблюдение норм агротехники при ведении сельхозработ является основным фактором получения щедрого урожая".

Отметим, что к посевной хлопкоробы в стране приступили в конце марта.
В этом году под хлопчатник выделяется 550 тысяч гектаров, намечено собрать 1 миллион 50 тысяч тонн сырца. Впервые к его возделыванию на 25 тысячах 567 гектарах земли приступят частные производители сельхозпродукции, получившие участки из специального земельного фонда. В прошлом году Бердымухамедов поручил прекратить продажу хлопкового волокна в зарубежные страны.

Хлопок составлял ранее весомую статью экспорта Туркменистана и является востребованным сырьем для динамично развивающейся в стране текстильной индустрии. До недавнего времени, внутри страны перерабатывалось до 70 процентов выращиваемого сырья.

Текстильная индустрия Туркменистана представлена широким экспортным ассортиментом – от хлопкового волокна и пряжи до готовых швейных и трикотажных изделий, которые производят крупнейшие в Центральной Азии комплексы, расположенные в столице и во всех регионах страны.

Существенную часть поставляемой за рубеж продукции Туркменистана составляют изделия домашнего текстиля, спортивной и джинсовой одежды, выпускаемые под всемирно известными торговыми марками IKEA, Puma, Wal-Mart, Lidl, Bershka, Pool&Bear, River Island, Cosco.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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