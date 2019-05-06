Председательство Туркменистана в СНГ: Созидательное развитие в условиях мира, взаимопонимания и сотрудничества

БАКУ/Trend/ - Нейтральный Туркменистан под руководством своего общепризнанного лидера Гурбангулы Бердымухамедова последовательно реализует на международной арене взвешенную и разумную политику, основанную на незыблемых принципах миролюбия и добрососедства, защиты национальных интересов и прагматизма, верности избранной стратегии и взятым на себя обязательствам.

Практическое воплощение внешнеполитической стратегии находит свое яркое отражение в нынешнем 2019-м году, проходящем в стране под девизом «Туркменистан - Родина процветания». Грандиозные программы национального развития и успешная реализация внешнеполитической стратегии Туркменистана логично вписываются в глобальную координату взаимодействия международного сообщества по сохранению мира и укреплению безопасности, обеспечению устойчивого развития, сочетанию интересов и консолидации усилий по актуальным вопросам современности. И это не случайно, ибо стратегия нейтралитета туркменского государства оказалась особенно востребованной в современных условиях, когда отличительной чертой происходящих в мире процессов является их растущая динамичность, качественно новый уровень и многомерный характер глобальных координат.

Убедительным примером этому являются мероприятия, реализуемые в соответствии с Концепцией председательства Туркменистана в Содружестве независимых государств в 2019 году. Являясь ассоциированным членом Содружества независимых государств, Туркменистан на практике демонстрирует свою приверженность открытому и равноправному диалогу на пространстве Содружества и инициативный подход к вопросам наращивания эффективных связей, отвечающих общим интересам. Государство занимает активную позицию относительно сотрудничества на пространстве СНГ, выступая с рядом актуальных, востребованных временем инициатив в интересах всеобщего мира, благополучия и прогресса. Поступательные и программные действия Туркменистана в качестве Председателя СНГ направлены на дальнейшее укрепление атмосферы дружбы, взаимопонимания и сотрудничества между государствами-участниками Содружества.

Как отмечает Президент Гурбангулы Бердымухамедов, последовательное расширение и углубление плодотворных связей в рамках Содружества независимых государств является одним из приоритетных направлений внешнеполитического курса Туркменистана. Принципиально важными факторами при этом являются исторически сложившиеся традиции дружбы и добрососедства, устремленность решать общие интересы на основе взаимопонимания и уважения. Совпадение или же общность позиций относительно обеспечения устойчивого развития в условиях мира, безопасности и добрососедского сотрудничества имеет важное значение и в глобальном контексте с учетом интересов широкого международного сообщества.

В соответствии с решением Совета Глав государств СНГ от 28 сентября 2018 года председательство в Содружестве независимых государств в течение 2019 года осуществляется Туркменистаном в лице его представителя одновременно в Совете глав государств, Совете глав правительств, Совете министров иностранных дел, Экономическом совете, Совете постоянных полномочных представителей государств-участников Содружества при уставных и других органах Содружества, а также в Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ.

Подчеркивая возложенную на Туркменистан большую ответственность, Президент Гурбангулы Бердымухамедов на расширенном заседании Кабинета министров Туркменистана, посвященном итогам 2018 года подчеркнул, что председательство Туркменистана в СНГ должно пройти на самом высоком уровне, и страна будет всемерно способствовать интенсификации плодотворных связей и реализации всех имеющихся возможностей для развития многопланового эффективного взаимодействия, отвечающего интересам народов и стран-членов этой авторитетной региональной организации.

Концепция председательства Туркменистана в СНГ, разработанная под руководством Президента Гурбангулы Бердымухамедова, учитывает все основные направления деятельности Содружества и ориентирована на дальнейшее закрепление накопленного позитивного опыта межгосударственных контактов и взаимовыгодного сотрудничества. Приоритеты Туркменистана как председательствующей страны определены стратегическими задачами укрепления доверия и взаимопонимания между государствами-участниками СНГ, всемерного содействия стабильности и безопасности на пространстве СНГ, повышение уровня сотрудничества СНГ с авторитетными международными организациями, в том числе с ООН и ОБСЕ, формирование благоприятных условий для активизации и расширения взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества, интегрирования в мирохозяйственные связи в качестве пространства, на котором осуществляются транспортные и энергетические проекты, создается современная инфраструктура, коммуникации логистических центров межрегионального значения.

Туркменистан также инициирует конструктивные взаимодействия по актуальным направлениям партнерства в сфере энергетики, транспорта, связи и коммуникаций, рассматривая их в качестве ключевых аспектов устойчивого развития. Концептуальные положения председательства Туркменистана предусматривают поддержку и поощрение широких культурных, гуманитарных, научных, образовательных, спортивных связей между государствами Содружества.

Реализация Концепции предусматривает проведение целого комплекса мероприятий, как в Туркменистане, так и в других государствах-членах Содружества. Они нацелены на укрепление доверия и взаимопонимания между государствами-участниками СНГ, формирование благоприятных условий для активизации и расширения взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества, поддержка и поощрение широких культурных, гуманитарных, научных, образовательных, спортивных связей.

Определяя приоритеты сотрудничества в политической сфере, Туркменистан активно содействует укреплению безопасности и стабильности на региональном и межрегиональном уровнях, повышению уровня взаимного доверия, способствует миротворческим процессам и конструктивному диалогу во имя мира и согласия, нейтрализации современных вызовов и угроз, а также предотвращению риска возникновения конфликтов. В этих целях Туркменистан стремится к усилению политико-дипломатического взаимодействия посредством активизации партнерства между внешнеполитическими ведомствами государств – участников СНГ, создания действенных механизмов системных, регулярных многосторонних политических консультаций на основе среднесрочной программы действий в этой области. Важной составляющей также является повышение уровня сотрудничества СНГ с крупнейшими международными организациями, прежде всего, Организацией объединенных наций, ее специализированными агентствами и учреждениями, Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе по реализации программ устойчивого развития.

Концепция председательства Туркменистана предусматривает активизацию новых подходов к совместной деятельности и поиска перспективных форм торгово-экономического сотрудничества. В этих целях внимание акцентируется на создании эффективных механизмов партнерства, позволяющих развивать экономические связи не только в рамках Содружества, но и выведению их на континентальный и международный уровни. Опираясь на многолетний опыт взаимодействия, Туркменистан выступает за максимальное использование механизмов СНГ - отраслевых советов и комитетов - для усиления партнерских связей, поиска перспективных форм сотрудничества, определения конкретных областей многостороннего взаимодействия, разработки и определения конкретных областей взаимодействия.

Туркменистан в качестве страны-председателя СНГ придает важное значение сотрудничеству в энергетической сфере. Приоритетными направлениями рассматриваются совместная работа с партнерами по Содружеству с целью налаживания широкого многостороннего диалога по вопросам транспортировки энергоресурсов, обеспечения безопасности и надежности их поставок, выработки ясных и четких принципов деятельности государств на международном рынке энергоносителей. Туркменистан также считает необходимым содействовать реализации мероприятий по реализации Концепции сотрудничества государств-участников СНГ в области использования возобновляемых источников энергии.

В данном контексте уместно отметить, что Туркменистан является инициатором крупномасштабных энергетических проектов, которые нашли широкую поддержку на региональном и глобальном уровнях. На основе инициатив президента Туркменистана, принят ряд резолюций Генеральной ассамблеи ООН по стабильным и надежным поставкам энергоресурсов на международные рынки. Осуществляются грандиозные проекты по расширению экспорта углеводородного топлива Туркменистана на мировой рынок, с учетом международных правовых норм, включая защиту экологии.

Устойчивое развитие предполагает формирование и функционирование современной высокотехнологичной транспортно-коммуникационной инфраструктуры. Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов уделяет неослабное внимание созданию в стране транспортной инфраструктуры как важнейшего фактора экономического и социального развития. В Туркменистане создаются удобные и безопасные международные коридоры с задействованием железнодорожного, автомобильного, воздушного и водного транспорта, что обеспечит устойчивое развитие в регионе, наращивание добрососедских отношений, укрепление сотрудничества и увеличение объемов товарооборота между странами. Туркменистан также выступил с рядом крупным международных инициатив по развитию глобального транспорта, которые нашли поддержку на уровне Сообщества наций и были закреплены соответствующими резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН. Примечательным фактом является то, что соавторами важнейших документов ООН, инициированных Туркменистаном, стали государства СНГ.

В этой связи одним приоритетов председательства Туркменистана в СНГ является использование транспортного потенциала Содружества по торгово-экономическим коридорам «Север - Юг» и «Восток – Запад», обеспечивающим выход на крупнейшие мировые рынки. В данном контексте Туркменистан сосредоточивает усилия на максимальной реализации потенциала, открывающегося перед странами Содружества в связи с осуществлением ряда крупных транспортных проектов. Речь идет, в частности, об использовании возможностей железной дороги Казахстан - Туркменистан - Иран в контексте оптимизации транспортных потоков на Евроазиатском пространстве. Туркменистан предлагает партнерам комбинируемое (автомобильное, железнодорожное и морское) сообщение между государствами СНГ с учетом большого потенциала транспортно-коммуникационной сети Центральноазиатского, Каспийского, Черноморского и Балтийского регионов. Несомненно большую роль здесь может сыграть вступивший в эксплуатацию в прошлом году Международный порт в городе Туркменбаши на побережье Каспия, что будет способствовать активизации региональных и межрегиональных торгово-экономических связей, повышению роли Туркменистана как важного центра транзитных сообщений и логистики, откроет огромные возможности для оптимизации транспортных потоков на Евразийском пространстве, обеспечит всем заинтересованным странам кратчайший выход на европейские, азиатские и дальневосточные рынки, на регионы Чёрного и Средиземного морей, в том числе с выходом на черноморские порты Турции, России, Грузии, Румынии и других государств.

Государства СНГ имеют огромный потенциал в области развития культуры и образования, а также научно-технического сотрудничества. В этой связи весьма актуальное значение имеет объявление 2019 года Годом книги в Содружестве независимых государств. Туркменистан, будучи председателем СНГ, особое внимание уделяет предметному обсуждению перспективных совместных планов по сохранению и популяризации богатейшего культурно-исторического наследия народов Содружества, приобщению молодого поколения к высоким ценностям человечества посредством художественной литературы и произведений народного творчества. Этой цели будет способствовать также дальнейшая реализация Межгосударственной программы «Культурные столицы Содружества».

Организационное обеспечение Концепции председательства Туркменистана в СНГ предусматривает проведение в 2019 году около тридцати мероприятий. В частности, на заседаниях Совета глав государств СНГ, Совета глав правительств, Совета министров иностранных дел Содружества, а также в Экономическом совете СНГ, при уставных и других органах Содружества будут рассматриваться пути эффективного использования потенциалов в области сельского хозяйства, торговли, энергетики, транспорта, связи и телекоммуникаций, сохранения единого научно-образовательного, культурного и гуманитарного пространства, укрепления и развития сотрудничества в обеспечении мира, безопасности и стабильности не только на пространстве СНГ, но и во всем мире.

Исходя из этого, Туркменистан намерен провести в этом году ряд практических мероприятий с участием представителей правительств стран СНГ, в том числе заседание Экономического совета СНГ, совместное заседание Межправительственного совета по вопросам агропромышленного комплекса СНГ и Межправительственного координационного совета по вопросам семеноводства Содружества независимых государств, заседание Совета по сотрудничеству в области здравоохранения СНГ, международную ярмарку по книгоизданию, международные конференции на тему «Мир и доверие», а также «Нефть и газ Туркменистана». В рамках реализации Плана мероприятий на 2018-2020 годы по реализации Программы поддержки и развития национальных видов спорта в СНГ на период до 2020 года, в Ашхабаде пройдут международные соревнования государств-участников СНГ по туркменской национальной борьбе гореш, второй фестиваль национальных видов спорта и игр государств-участников Содружества.

В контексте вышесказанного необходимо отметить, что май месяц 2019 года является насыщенным по Плану мероприятий по реализации Концепции председательства Туркменистана в Содружестве: очередное заседание Совета глав правительств СНГ 31 мая в Ашхабаде; 15 мая - заседание Межправительственного координационного совета по вопросам семеноводства государств-участников Содружества независимых государств; 15-16 мая - ХIV Форум творческой и научной интеллигенции государств-участников СНГ в Ашхабаде, который соберет на туркменской земле многочисленных делегатов из стран Содружества, среди которых видные политики, деятели культуры, науки и образования, руководители межгосударственных структур, международных организаций и общественных объединений.

Таким образом, Туркменистан достойно продолжает традиции дружбы и добрососедства с государствами СНГ, что особенно ярко проявляется в год его председательства, когда новые импульсы получает развитие отношений по всему спектру плодотворного взаимодействия, как на межгосударственном уровне, так и в многостороннем формате, способствуя упрочению отношений дружбы, взаимопонимания и доверия на пространстве Содружества.

Комеков Тойли Бабаевич,

чрезвычайный и полномочный посол Туркменистана

в Республике Казахстан

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