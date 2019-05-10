ООН готов консультировать Туркменистан в вопросе освоения аридной зоны

10 мая 2019 10:16 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - В МИД Туркменистана состоялась встреча с субрегиональным координатором Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) по Центральной Азии Виорелем Гуцу, сообщает Trend со ссылкой на туркменское внешнеполитическое ведомство.

ФАО выразила готовность в оказании экспертных услуг в процессе сооружения нового социально-производственного комплекса вокруг искусственного озера "Алтын Асыр" в Каракумах. Стороны также обсудили возможности использования мирового опыта в области устойчивого развития сельского хозяйства и улучшения мер для поддержания продовольственной безопасности, сказано в информации.

Отметим, что в Туркменистане утверждена Концепция освоения региона вокруг озера «Алтын асыр» в 2019-2025 годах. Проект включает в себя строительство социальной инфраструктуры, производственных объектов, животноводческих, рыбоводческих, аграрных комплексов. Коллекторно-дренажные стоки, образующиеся в пределах Марыйской, Ахалской и Балканской областей раньше скапливались в низинах каракумских песков, затапливая и сокращая помимо прочего пустынные пастбища.

Туркменские ученые полагают, что создание в Каракумах крупного искусственного водоема улучшит мелиоративное состояние орошаемых площадей Туркменистана, повысит продуктивность земледелия и предотвратит засоление почвы. К началу текущего года в этой котловине скопилось около 580 миллионов кубометров воды, которая может быть использована на землях, устойчивых к засолению. Ожидается активизация работ по развитию животноводства, в частности, верблюдоводства в прилегающих к озеру районах и рыбного промысла. Согласно первоначальным планам, общая емкость нового водоприемника составит 132 миллиарда кубических метров, а площадь водного зеркала - около двух тысяч квадратных километров.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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