Туркменистан принял участие в форуме ВТамО по свободным экономическим зонам

АШХАБАД /Trend/ - Государственная таможенная служба Туркменистана делегировала своего представителя на региональный форум Всемирной таможенной организации (ВТамО) по свободным экономическим зонам (СЭЗ), состоявшийся недавно в городе Нур-Султан, сообщает Trend в четверг со ссылкой на данное местное ведомство.

В мероприятии приняли участие более тридцати стран-членов организации.

СЭЗ являются важным инструментом государственной экономической политики, в рамках которых имеется возможность создать более привлекательный инвестиционный климат и благоприятные условия для развития конкретной отрасли производства, что в свою очередь приводит к наращиванию экспортного потенциала, сказано в информации.

В повестку дня форума были включены такие вопросы, как экономические преимущества СЭЗ, совершенствование процедур таможенного контроля, национальный опыт по администрированию деятельности СЭЗ.

Напомним, что в Туркменистане в 2017 году был принят закон о СЭЗ и готовится соответствующая концепция на период до 2023 года.

Последний документ призван содействовать комплексному и рациональному использованию минеральных ресурсов, повышению экспортного потенциала, организации производства импортозамещающих товаров, внедрению инновационных технологий, привлечению иностранных инвестиций, образованию совместных предприятий.

Отметим, что примером подобного рода опыта для Туркменистана является строящийся на Каспии курорт "Аваза" - первая в стране свободная экономическая зона, где работающим инвесторам, фирмам и компаниям предоставляются налоговые и таможенные льготы.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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