Туркменистан и Казахстан совместно изучают европейский опыт по предотвращению контрабанды

АШХАБАД/ Trend/ - Сотрудники Государственной таможенной службы Туркменистана (ГТСТ) приняли участие в семинаре, проведенном на днях в морском порту Курык Казахстана в области предотвращения и выявления незаконного оборота товаров и транспортных средств, сообщает Trend со ссылкой на данное местное ведомство.

Это мероприятие, в котором были задействованы также сотрудники соответствующих служб Казахстана, было организовано в сотрудничестве с управлением ООН по наркотикам и преступности (UNODC, United Nations Office on Drugs and Crime). В качестве экспертов BOMCA - Программы ЕС по содействию управлению границами в Центральной Азии (BOMCA, Border management programmes for Central Asia) выступили представители таможенного департамента министерства финансов Литвы.

Таможенные и пограничные службы Туркменистана и Казахстана ознакомились с опытом Литвы в оценке факторов риска при выборе судов и контейнеров для таможенного досмотра. Участники узнали о типах морских контейнеров, методах их проверки и соблюдении правил безопасности при проверке, сказано в информации ГТСТ.

Европейские эксперты поделились опытом по методу контрабанды наркотических средств "Rip-off" в контейнерах. Во время практических занятий были продемонстрированы характерные места для тайников на судах и в контейнерах, сообщает департамент государственных доходов по Мангистауской области Казахстана. Напомним, что ЕС запустил Программу BOMCA, направленную на укрепление безопасности, борьбу с незаконной торговлей людьми и содействие торговле в Центральной Азии в 2003 году.

Основной задачей является поддержка институционального развития при переходе на более эффективные и действенные методы управления границами. Разрабатываются юридические и процедурные инструменты и практика управления легальной и нелегальной миграцией в соответствии с международными нормами и стандартами. Кроме того, внедряются меры по повышению эффективности пограничных проверок и процедур, способствующих легальной торговле, транзиту товаров и противодействию различным формам контрабанды.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

