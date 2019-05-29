Ашхабад и Бишкек провели политконсультации

29 мая 2019 14:50 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - В Ашхабаде состоялись политические консультации между Туркменистаном и Кыргызстаном, сообщает Trend в среду со ссылкой на туркменское внешнеполитическое ведомство.

Делегацию из Бишкека возглавил директор первого политического департамента МИД Кыргызстана Руслан Бийбосунов. Стороны отметили важность активизации контактов на высшем государственном уровне, включая необходимость расширения межпарламентских связей.

Также в ходе переговоров были отмечены приоритетные направления – водная, транспортная и энергетическая дипломатия, сказано в информации.

Были также обсуждены вопросы сотрудничества двух стран в рамках авторитетных международных организаций, рассмотрена готовность кыргызской стороны к переговорам по реформированию Международного фонда по спасению Арала (МФСА).

Обсудив перспективы торгово-экономического потенциала, стороны рассмотрели возможности расширения контактов между деловыми кругами двух стран и проведения регулярных бизнес-форумов.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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