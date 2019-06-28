В Туркменистане получил аккредитацию посол Дании

28 июня 2019 09:05 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - В МИД Туркменистана состоялась встреча с послом Дании (с резиденцией в Москве) Карстеном Сендергордом, прибывшим в Ашхабад для вручения верительных грамот, сообщает Trend со ссылкой на туркменское внешнеполитическое ведомство.

Стороны обсудили вопросы по развитию развитию двустороннего политического, экономического и культурного сотрудничества.

Дипломат заверил, что будет всемерно содействовать укреплению двусторонних отношений по различным направлениям взаимодействия, сказано в информации.

Отметим, что Дания интересна прикаспийской стране своими инновационными технологиями. В частности, оборудованием от датского Haldor Topsoe оснащен газохимический комплекс в городе Гарабогаз Балканского велаята (области) Туркменистана. Проект был осуществлен японской Mitsubishi Corporation в консорциуме с турецкой компанией Gap Inşaat.

Кроме того, в Овадандепе, близ туркменской столицы вскоре вступит в строй предприятие по производству синтетического бензина. Проект «GTG – Gas to Gasoline» также основан на технологии Haldor Topsoe. Это предприятие строит консорциум из японской Kawasaki и турецкой Rönesans.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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