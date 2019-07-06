Назначен посол Туркменистана в Омане

6 июля 2019 09:39 (UTC+04:00)

АШХАБАД / Trend/ - Чрезвычайным и полномочным послом Туркменистана в Омане назначен Оразмухаммет Чарыев, сообщает Trend со ссылкой на указ президента страны.

Дипломат продолжит возглавлять дипмиссию своей страны в Саудовской Аравии.

Напомним, что в апреле 2011 года в Ашхабаде было подписано Соглашение о создании международного транспортного и транзитного коридора между Ираном, Катаром, Оманом, Туркменистаном и Узбекистаном, которое нацелено на создание стабильного сообщения между странами Центральной Азии и портами Персидского и Оманского заливов.

В рамках этого проекта продолжаются обсуждения перспектив сотрудничества в области таможенной деятельности, транспортных перевозок автомобильным, железнодорожным и морским транспортом и совместных инвестиций.

Отметим, что Туркменистан оптимизирует свое авиасообщение с арабским Востоком. В соответствии с национальной программой развития гражданской авиации, национальный авиаперевозчик планирует воздушные рейсы из Ашхабада в Эль-Кувейт (Кувейт), Маскат (Оман), Шарм-эль-Шейх, Хургаду, Каир (Египет).

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Туркменистан перевыполнил план по заготовке пшеницы
Бизнес 09:33
Филиал итальянской Eni объявил тендер в Туркменистане
Тендеры 5 июля 15:07
Филиал российской нефтяной компании объявил в Туркменистане тендер
Тендеры 5 июля 11:44
Узбекнефтегаз и CNPC работают над четвертой веткой газопровода Узбекистан-Китай
Энергетика 5 июля 11:40
В Узбекистане построят самый высокий небоскреб в регионе Центральной Азии
Бизнес 5 июля 11:21
Европейский банк реконструкции и развития обнародовал свои инвестиции в частный сектор Туркменистана
Бизнес 5 июля 10:03
Лента новостей
Минобороны: На линии соприкосновения царит относительное спокойствие
Нагорно-карабахский конфликт 10:19
В Азербайджане в разгаре уборочная страда
Общество 10:09
Франция поставит Индии первый истребитель Rafale в течение двух месяцев
Другие страны 09:56
Израильские мобильные операторы мало инвестируют в 5G
Израиль 09:45
Вся правда об азербайджаноненавистниках - "Политшоу представляет" (Видеопроект)
Политика 09:34
Туркменистан перевыполнил план по заготовке пшеницы
Бизнес 09:33
ВВП Туркменистана с начала года значительно вырос
Бизнес 09:28
Нацбанк Казахстана закупает системы видеонаблюдения
Тендеры 09:23
Продолжается масштабная реконструкция дорог в регионах Азербайджана (ФОТО)
Общество 09:22