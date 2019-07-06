Назначен посол Туркменистана в Омане

АШХАБАД / Trend/ - Чрезвычайным и полномочным послом Туркменистана в Омане назначен Оразмухаммет Чарыев, сообщает Trend со ссылкой на указ президента страны.

Дипломат продолжит возглавлять дипмиссию своей страны в Саудовской Аравии.

Напомним, что в апреле 2011 года в Ашхабаде было подписано Соглашение о создании международного транспортного и транзитного коридора между Ираном, Катаром, Оманом, Туркменистаном и Узбекистаном, которое нацелено на создание стабильного сообщения между странами Центральной Азии и портами Персидского и Оманского заливов.

В рамках этого проекта продолжаются обсуждения перспектив сотрудничества в области таможенной деятельности, транспортных перевозок автомобильным, железнодорожным и морским транспортом и совместных инвестиций.

Отметим, что Туркменистан оптимизирует свое авиасообщение с арабским Востоком. В соответствии с национальной программой развития гражданской авиации, национальный авиаперевозчик планирует воздушные рейсы из Ашхабада в Эль-Кувейт (Кувейт), Маскат (Оман), Шарм-эль-Шейх, Хургаду, Каир (Египет).

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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