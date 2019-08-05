Каспийский экономический форум в Авазе придаст импульс региональному сотрудничеству - МИД РФ

АШХАБАД /Trend/ - Первый Каспийский экономический форум, который пройдет в туркменской Авазе 12 августа, придаст дополнительный импульс сотрудничеству в регионе, сообщает Trend со ссылкой на журнал «Внешняя политика и дипломатия Туркменистана», который в свою очередь цитирует министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

По словам дипломата, речь идет о сотрудничестве в таких сферах, как торговля, инвестиции и туризм, что будет способствовать, в том числе превращению Каспия в один из крупнейших мировых транспортно-транзитных узлов.

Лавров отметил в своем интервью местному изданию, что решение задачи экономического развития Каспийского региона на рациональной и взаимовыгодной основе приобретает особую актуальность после подписания в августе 2018 года Конвенции о правовом статусе Каспийского моря.

"Очевидно, что документ отвечает интересам всех прибрежных государств не только потому, что его положениями четко определяются их взаимные права и обязательства по использованию данного водоема, меры по укреплению доверия и безопасности в этом районе мира в целом. Ценность данного международного договора также в том, что он создает необходимые правовые условия для наращивания сотрудничества в торгово-инвестиционной и транспортной сферах", - сказал он.

Лавров также обратил внимание на то, что в текущих условиях необходимость создания специализированной площадки для прямых контактов между правительствами, профильными экономическими ведомствами и заинтересованными в работе на Каспии бизнес-структурами объективно назрела.

По его мнению, в связи с этим идея о регулярном проведении Каспийского экономического форума, выдвинутая Туркменистаном, оказалась весьма своевременной. Это предложение нашло свое воплощение и в пятистороннем межправительственном соглашении о торгово-экономическом сотрудничестве, подписанном год назад одновременно с конвенцией, и в принятом по итогам пятого каспийского саммита коммюнике встречи президентов. Радует, что повестка дня Форума включает широкий спектр вопросов по углублению торгово-экономических связей, улучшению инвестиционного климата, расширению практической кооперации в областях промышленности, транспорта, инноваций и науки, приводятся в информации слова главы МИД России.

По его словам, Россия придает большое значение данному мероприятию. Об этом ярко свидетельствует уровень российской делегации, которую возглавит председатель правительства России Дмитрий Медведев.

Отметим, что на сайте Организационного комитета форума сказано, что в повестке дня – создание условий для крупных проектов, дискуссия о роли экономики Каспийского региона в глобальном контексте, инвестиционная привлекательность в нефтегазовой, электроэнергетической, транспортной, торговой, агропромышленной, туристической и других отраслях экономик прикаспийских государств, представляющих взаимный интерес. На мероприятии будут обсуждаться перспективы совместных инвестиционных проектов и программ.

Накануне форума будет созвана встреча министров компетентных органов сторон, ответственных за имплементацию соглашений между правительствами прикаспийских государств о торгово-экономическом сотрудничестве и о сотрудничестве в области транспорта. Параллельно будет обсуждаться проект Меморандума о взаимопонимании по созданию Делового совета прикаспийских государств. Помимо делегаций прикаспийских государств, на форум приглашены представители заинтересованных государств, близких к Каспийскому региону, руководители и представители международных экономических, финансовых, транспортных, экологических и других организаций. Форум состоит из трёх частей – международная конференция, выставка инновационных технологий и договорно-правовая часть (подписание договоров, соглашений, контрактов).

(Автор: Гусейн Гасанов)

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