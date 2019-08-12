Туркменистан провёл крупные биржевые торги в Авазе

АШХАБАД /Trend/ - В рамках Каспийского экономического форума в Авазе состоялись биржевые торги государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана, сообщает Trend со ссылкой на местный телеканал "Алтын Асыр".

Всего зарегистрировано 72 сделки на общую сумму 335 миллионов 476 тысяч долларов США.

Бизнесмены из России, Турции, Великобритании, Люксембурга, Объединённых Арабских Эмиратов, США, Сингапура, Гонконга и Афганистана приобрели гидроочищенное дизельное топливо, автобензин, дизельное топливо, авиационный керосин, суммарный нефтяной кокс, сжиженный газ.

Предметами инвалютных сделок стали карбамид и технический йод.

Помимо этого, были реализованы пряжа хлопчатобумажная, хлопок-волокно, портландцемент и стекло. Страны-покупатели: Российская Федерация, Турция, ОАЭ, Узбекистан.

Во время заключительной речи на бирже отмечалось, что Туркменистан ещё раз продемонстрировал готовность к реальному взаимодействию по конкретным и стратегическим направлениям как с прикаспийскими государствами, так и странами других регионов.

Отметим, что участниками биржевых торгов могут быть предприятия и организации всех форм собственности, граждане Туркменистана и других государств путем приобретения брокерского места или заключением контракта на обслуживание с брокерами биржи.



Основными статьями экспорта являются нефтепродукты, хлопок-волокно, продукция отечественной текстильной промышленности, химической промышленности.



Цены на некоторую продукцию, выставленную на торгах, изменяются ежедневно и устанавливаются согласно международным котировкам - по хлопку, согласно Ливерпульскому информационному агентству «Cotton Outlook» и по нефтепродуктам, согласно информационному агентству «Platts».



(Автор: Гусейн Гасанов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.