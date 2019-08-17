Туркменистан и ЮАР обсудили перспективы торгового сотрудничества

17 августа 2019 11:01 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - В МИД Туркменистана состоялась встреча с послом ЮАР (с резиденцией в Нур-Султан) Кейтуметси Сейпэло Метьюс, прибывшей в Ашхабад с рабочим визитом, сообщает Trend со ссылкой на туркменское внешнеполитическое ведомство.

Стороны рассмотрели ряд вопросов, связанных с развитием отношений между двумя странами в сферах политики, торговли, экономики, культуры, сказано в информации.

Напомним, что ранее две страны проводили политические консультации, на которых обсуждали возможности партнерства в сферах нефти и газа и текстильной промышленности и вели переговоры о расширении договорно-правовой основы.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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