Делегация Туркменистана приняла участие в форуме по сотрудничеству с Китаем

АШХАБАД /Trend/ - Делегация Туркменистана приняла участие в работе VII форума сотрудничества Китай - Центральная Азия, который состоялся в городе Наньнин – административном центре Гуанси-Чжуанского автономного района КНР, сообщает Trend со ссылкой на госагентство «Туркмен довлет хабарлары» (ТДХ).

Мероприятие было организовано китайским комитетом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), канцелярией по иностранным делам Гуанси-Чжуанского автономного района и народным правительством данного района.

Встреча объединила представителей различных секторов экономики из Туркменистана, Китая, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Азербайджана, Грузии, Армении и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) – руководителей госструктур и частного сектора, делегатов от международных организаций.

Форум сотрудничества Китай-Центральная Азия, учреждённый в 2012 году, стал эффективной площадкой для укрепления взаимопонимания между регионами и расширения взаимовыгодного партнёрства, говорится в сообщении.

Основными темами, которые обсуждали делегаты из стран Центральной Азии с китайскими коллегами, стали вопросы укрепления сотрудничества по улучшению взаимосвязанности регионов, имеющих и не имеющих выход к морю, стимулированию общего прогресса за счёт инноваций, отмечает ТДХ.

На полях панельных сессий будут обсуждены совместные планы в области трансграничной логистики, электронной коммерции, совместное строительство «умных городов».

Китай и Туркменистан установили дипломатические отношения в 1992 году.

Отметим, что Китай стал ключевым покупателем туркменского газа и рассчитывает довести ежегодные закупки до 65 миллиардов кубометров газа. Китай также активно сотрудничает с Туркменистаном в области поставок оборудования и услуг для транспорта и связи.

Ашхабад и Пекин договорились предпринять меры по стимулированию и защите взаимных инвестиций, оказать поддержку коммерческим предприятиям для осуществления деятельности на территории своих стран.

В 1992 году двусторонний товарооборот Туркменистана и Китая составлял всего 4,5 миллиона долларов США, а в 2018 году достиг уже 8,4 миллиарда долларов США, увеличившись в более 1800 раз.

Примечательно, что недавно начались контейнерные перевозки по железной дороге Китай–Казахстан–Туркменистан–Иран. Таким образом, срок грузовой перевозки из Китая до Персидского залива сокращён от 28 дней до 14 дней, а расстояние – на более чем 600 километров, что принесло

значительные удобства для торговли между трансграничными странами.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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