Ашхабад и Душанбе провели политконсультации

АШХАБАД /Trend/ - В МИД Туркменистана состоялись политические консультации между этой страной и Таджикистаном, сообщает Trend в пятницу со ссылкой на туркменское внешнеполитическое ведомство.

Туркменскую делегацию возглавил вице-премьер, министр иностранных дел страны Рашид Мередов, таджикскую - министр иностранных дел этой страны Сироджиддин Мухриддин.

Было подчеркнуто, что последовательное осуществление визитов на высоком уровне способствует дальнейшему упрочению туркмено-таджикских связей по всему спектру сотрудничества, говорится в сообщении.

На встрече была отмечена схожесть внешнеполитических решений, нацеленных на поддержание стабильности, экономического роста и безопасности в регионе.

Также на повестке дня были такие ключевые темы, как взаимодействие в рамках международных организаций, совершенствование договорно-правовой базы сотрудничества, расширение торгово-экономических связей, разрешение водной проблематики, а также развитие транспортного сообщения между двумя странами.

(Автор: Гусейн Гасанов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.