Ашхабад и Душанбе провели политконсультации

1 ноября 2019 11:29 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - В МИД Туркменистана состоялись политические консультации между этой страной и Таджикистаном, сообщает Trend в пятницу со ссылкой на туркменское внешнеполитическое ведомство.

Туркменскую делегацию возглавил вице-премьер, министр иностранных дел страны Рашид Мередов, таджикскую - министр иностранных дел этой страны Сироджиддин Мухриддин.

Было подчеркнуто, что последовательное осуществление визитов на высоком уровне способствует дальнейшему упрочению туркмено-таджикских связей по всему спектру сотрудничества, говорится в сообщении.

На встрече была отмечена схожесть внешнеполитических решений, нацеленных на поддержание стабильности, экономического роста и безопасности в регионе.

Также на повестке дня были такие ключевые темы, как взаимодействие в рамках международных организаций, совершенствование договорно-правовой базы сотрудничества, расширение торгово-экономических связей, разрешение водной проблематики, а также развитие транспортного сообщения между двумя странами.

(Автор: Гусейн Гасанов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
"Туркменские авиалинии" возобновят полеты в Великобританию
Бизнес 11:34
Туркменистан экспортирует помидоры
Бизнес 10:00
Обнародованы данные товарооборота между Туркменистаном и Ираном
Бизнес 09:15
Китай приобретает в Туркменистане калийные удобрения
Бизнес 31 октября 16:53
Туркменистан продолжает переговоры с зарубежными компаниями по освоению национального сектора Каспия
Энергетика 31 октября 16:41
Туркменистан провел в Дании деловые переговоры
Туркменистан 31 октября 15:53
Лента новостей
Средства Фонда помощи ВС Азербайджана превысили 104 млн манатов
Политика 11:41
"Туркменские авиалинии" возобновят полеты в Великобританию
Бизнес 11:34
Для ускорения перевозок по БТК строится железнодорожная линия с двойной колеей
Бизнес 11:28
Посольство Израиля возобновляет деятельность в Казахстане
Казахстан 11:24
В сентябре экспорт Турции в страны-члены ОИС превысил $32 млрд (эксклюзив)
Турция 11:21
В рамках проекта «Социальные сады» закладываются фруктовые сады еще для 250 семей (ФОТО)
Общество 11:20
Госслужба автомобильного транспорта начала совместный проект с «Азерпочт»
Бизнес 11:07
Военная операция «Источник мира» - острая необходимость для Анкары - экс-глава Генштаба Турции
Турция 11:05
Улучшится газоснабжение жителей трех районов Баку (ФОТО)
Общество 11:02