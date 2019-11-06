Глава Туркменистана проведет переговоры с руководством Италии

6 ноября 2019 11:13 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - В рамках официального визита президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Италию 6–7 ноября 2019 года запланированы двусторонние переговоры с президентом этой страны Серджо Маттареллой и премьер-министром Джузеппе Конте, сообщает Trend в среду со ссылкой на туркменское внешнеполитическое ведомство.

Эти встречи призваны подтвердить дружественный и равноправный характер двусторонних отношений стран, основанных на взаимном уважении, так как существуют огромные возможности для совместных действий в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, говорится в сообщении.

Запланирована также встреча президента Туркменистана с руководителями крупных итальянских компаний. В рамках визита будет проведен совместный туркмено-итальянский форум в конференц-зале отеля «Rosa Grand Milan» в Милане. Запланировано проведение «круглых столов» и подписание договоров и соглашений по различным направлениям.

Основу взаимодействия между Туркменистаном и Италией составляют топливно-энергетическая, торгово-экономическая, транспортно-коммуникационная и агропромышленная сферы.

В Туркменистане ведут деятельность такие компании, как «ENI», «Valvitalia», «Pietro Fiorentini S.h.A», «Pro Business S.r.l», «ETD European Technology Development S.r.l», «Geieeurasiamed», «Comair S.p.A.» (ТКНПЗ), «Chimec S.p.A.», «Maschio Gaspardo», «Marzoli», «Helikopters Italia S.r.l. Unipersonale».

Италия занимает третье место (за восемь месяцев 2019 года) во внешнеторговом обороте Туркменистана.

Дипломатические отношения между двумя странами были установлены 9 июня 1992 года. С декабря 2013 года в Туркменистане функционирует итальянское посольство, а с декабря 2016 года в Италии начало действовать посольство Туркменистана.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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