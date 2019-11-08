ОБСЕ укрепляет сотрудничество с Туркменистаном

8 ноября 2019 12:11 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) провела в Ашхабаде для студентов Института международных отношений Туркменистана курс лекций на тему «ОБСЕ: структура, принципы и ценности», сообщает Trend в пятницу со ссылкой на ашхабадский центр организации.

Наталья Дрозд, глава Центра ОБСЕ в Ашхабаде, подчеркнула важный вклад ОБСЕ в укрепление региональной и международной безопасности, говорится в сообщении.

«Мы надеемся, что данный курс будет содействовать повышению вашей профессиональной подготовки как будущих специалистов в области международных отношений и способствовать дальнейшему укреплению сотрудничества между Туркменистаном и ОБСЕ», - сказала Дрозд.

Она также отметила, что за последние два десятилетия сотрудничество между ОБСЕ и правительством Туркменистана значительно расширилось и продолжается по широкому спектру вопросов в рамках трех измерений безопасности ОБСЕ.

Международные эксперты представили общую информацию об организации, трех измерениях безопасности, институтах и директивных органах ОБСЕ, а также осветили роль ОБСЕ в контексте международных и региональных организаций.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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