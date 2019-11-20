В Ашхабаде обсудили вопросы по упрощению торговых процедур в Центральной Азии

АШХАБАД/Trend/ - В Ашхабаде состоялась очередная, 14-я сессия рабочей группы Специальной Программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА) по торговле, сообщает Trend со ссылкой на Госагентство "Туркмен довлет хабарлары" (ТДХ).

Мероприятие было организовано правительством Туркменистана совместно с Европейской экономической комиссией ООН (ЕЭК), Экономической и социальной комиссией ООН для стран Азиатско-Тихоокеанского региона (ЭСКАТО).

Участники встречи выразили уверенность, что интеграция всех стран СПЕКА в открытую и многостороннюю торговую систему в рамках Всемирной торговой организации (ВТО) призвана содействовать успешной практической реализации задач повестки дня на период до 2030 года, говорится в сообщении.

При обсуждении темы упрощения процедур торговли подчёркивалось, что данная мера позволит совершенствовать вопросы стандартизации, согласования и модернизации работы в этой области между странами, тем самым, увеличивая объёмы международной торговли, ускоряя и удешевляя её и делая более доступной для мелких и средних участников.

Общеизвестно, что в соответствующем соглашении ВТО, вступившем в силу в феврале 2017 года, содержатся положения о транзите, значимые для многих развивающихся стран, особенно тех, которые не имеют выхода к морю. В Ашхабаде стороны договорились о разработке дорожной карты по Стратегии СПЕКА в области упрощения процедур торговли и подготовке рекомендаций по снижению нетарифных барьеров в торговле в регионе Центральная Азия.

Ставя перед собой новые цели, применимые на глобальном уровне, все участники СПЕКА мобилизуют усилия и направляют их на решение насущных проблем мировой политики, включая борьбу с неравенством, изменением климата, достижением продовольственного изобилия, отмечает ТДХ. Туркменистан в этом году председательствует в СПЕКА. Напомним, что СПЕКА была учреждена в 1998 году Ташкентской декларацией, подписанной Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном и Узбекистаном, а также исполнительными секретарями ЕЭК ООН и ЭСКАТО.

Позже к Программе присоединились Азербайджан, Афганистан и Туркменистан. В ходе сессий регулярно обсуждаются вопросы, связанные с улучшением коммуникационных возможностей в регионе СПЕКА, в том числе между Афганистаном и странами Центральной Азии. Известно, что создание качественной инфраструктуры положительно влияет на экономический рост, содействует расширению сферы торговли, оптимизирует использование природных ресурсов и снижает производственные и логистические издержки, отмечалось ранее в сообщении СПЕКА.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Юсиф Агаев.)

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