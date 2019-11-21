Туркменистан и Бахрейн проведут совместный бизнес-форум

АШХАБАД/Trend/ - В Манаме (Бахрейн) 26-28 ноября 2019 года состоится туркмено-бахрейнский бизнес-форум, сообщает Trend со ссылкой на агентство "Бизнес-Туркменистан".

В составе делегации - представители ряда министерств, Госконцернов «Туркменгаз», «Туркменнефть» и «Туркменхимия», Государственного банка внешнеэкономической деятельности, торгово-промышленной палаты и Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана.

Напомним, что король Бахрейна Хамад Бин Иса Аль Халифа в марте посетил Туркменистан с государственным визитом.

Дипломатические отношения двух стран были установлены в декабре 1995 года. Стороны обсуждают совместные проекты в инвестиционной, банковской, нефтегазовой сферах, химической промышленности. Финансово-промышленным группам Бахрейна было предложено приступить к созданию совместных предприятий в ведущих отраслях, основанных на взаимных капиталовложениях.

Кроме того, компании Бахрейна были приглашены к участию в реализации проекта по строительству газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ), строительство которого началось в 2015 году. Стороны также заключили межправительственные меморандумы о взаимопонимании по сотрудничеству в области транспорта, электронного правительства и между центральными банками двух стран.

Примечательно, что из арабских стран на туркменском рынке заметнее всего себя проявляют ОАЭ, особенно в топливно-энергетическом секторе. Dragon Oil ведет добычу углеводородов в туркменском секторе Каспия, а Petrofac приняла участие в промышленной разработке "Галкыныш", второго крупнейшего газового месторождения в мире.В последнее время выросла на местном рынке активность Саудовской Аравии.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Юсиф Агаев.)

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