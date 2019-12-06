В Туркменистане реализуется программа по совершенствованию сферы трудовой занятности

6 декабря 2019 10:40 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - В Туркменистане реализуется Программа по совершенствованию сферы трудовой занятности и созданию новых рабочих мест, сообщает Trend со ссылкой на газету "Нейтральный Туркменистан".

Отчет о проделанной работе в ходе рабочего совещания президенту Гурбангулы Бердымухамедову представил председатель Высшей контрольной палаты страны Гадыргельды Мушшиков.

На заседании речь шла о соблюдении трудового законодательства и обеспечении государственного контроля в этой области.

Как было подчеркнуто, целями воплощаемых в жизнь в данном направлении мероприятий являются создание необходимых гарантий для реализации конституционных прав граждан на труд, выбор профессии, рода занятий и места работы, развитие социального партнёрства между сторонами трудовых отношений, говорится в комментарии госагентства "Туркмен довлет хабарлары".

Планом, в частности, предусмотрены дальнейшее совершенствование законодательства о занятости населения в соответствии с требованиями норм международного права, разработка мер по внедрению правового обеспечения занятости лиц с инвалидностью, содействие повышению экономической активности молодежи, организации проведения курсов по повышению квалификации рабочих и переподготовки рабочего персонала, а также подготовка предложений по созданию новых производств, видов деятельности и рабочих мест.

Напомним, что в сентябре в Женеве состоялась церемония вручения генеральному директору Международной организации труда (МОТ) Гаю Райдеру документа о присоединении Туркменистана к Конвенции о трехсторонних консультациях для содействия применению международных трудовых норм.

Туркменистан стал 149-й страной, ратифицировавшей данную Конвенцию. Туркменистан входит в состав МОТ с 1994 года и ведет работу по реализации международных обязательств в этой сфере.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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