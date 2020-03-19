Приостановлены все рейсы Turkish Airlines из Туркменистана в Турцию

БАКУ/Trend/ - Авиакомпания Turkish Airlines решила временно приостановить все рейсы из Турции в Туркменистан до 2 апреля 2020 года, сообщает Trend со ссылкой на информационный портал Туркменистана "Туркменпортал".

Ранее сообщалось, что в течении последнего месяца, Turkish Airlines отменили рейсы в Италию, Ирак, Иран, Украину, Республику Корея и другие страны.

Как сообщается, на данный момент, рейсы из Ашхабада в Стамбул выполняет авиакомпания «Туркменские авиалинии», совершая на обратном пути посадку в городе Туркменабад для санитарного контроля.

На сегодняшний день, в Туркменистане не выявлено ни одно факта заражения коронавирусом или подозрения на это. Также глава государства заявляет, что выполняет все необходимые действия в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения и с учётом национального законодательства для предотвращения распространения вируса в стране.

Отметим также, что «Туркменские авиалинии» отменила определенное количество рейсов: рейсы Т5 641/642, 647/648 по маршруту Ашхабад – Бангкок – Ашхабад с 03/04.03.20 по 31.05.20;

Все рейсы по маршруту Ашхабад - Москва – Ашхабад с 18.03.2020 и до 30.04.2020; рейсы Т5 733/734 по 5 дням недели маршруту Ашхабад – Казань- Ашхабад и рейсы Т5 735/736 по 7 дням недели по маршруту Ашхабад – Казань- Ашхабад В период с 03.04.2020 по 26.04.2020.

Рейсы Т5 729/730 по 3 дням недели по маршруту Ашхабад – СПБ- Ашхабад, рейсы Т5 727/728 по 5 дням недели по маршруту Ашхабад – СПБ- Ашхабад и рейсы Т5 731/732 по 6 дням недели по маршруту Ашхабад – СПБ- Ашхабад В период с 01.04.20 по 30.04.20.



Также отменены рейсы Т5 785/786 по 6 дням по маршруту Ашхабад – Минск- Ашхабад В период с 28.03.2020 по 25.04.2020; рейсы Т5 531/532 по 3 дням недели по маршруту Ашхабад – Дели- Ашхабад

Рейсы Т5 535/536 по 5/6 дням недели по маршруту Ашхабад – Дели- Ашхабад

Рейсы Т5 537/538 по 6/7 дням по маршруту Ашхабад – Дели- Ашхабад В период с 20/20.03.20 по 15.04.20; рейсы Т5 607/608, 605/606 по маршруту Ашхабад – Пекин – Ашхабад с 03/04.03.20 по 31.05.20 и все рейсы по маршруту Ашхабад - Стамбул – Ашхабад с 18.03.2020 и до 30.04.2020.