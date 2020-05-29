Turkish Airlines возобновит полеты в Туркменистан

БАКУ/Trend/ - Turkish Airlines возобновит рейсы в Туркменистан с 1 июля 2020 года, сообщает Trend со ссылкой на информационный портал «Туркменпортал».



Отмечается, что на первом этапе авиалиния возобновит полеты в 70 стран. Первой страной, с которой Турция возобновит авиасообщение, будет Турецкая Республика Северный Кипр - с 1 июня 2020 года.



Сообщается, что с 10 июня запланированы рейсы в Бахрейн, Болгарию, Катар и Грецию, с 15 июня - в Германию, Австрию, Чехию, Швейцарию, Японию, Северную Македонию, Литву, Венгрию, Польшу, Румынию, Сербию и Азербайджан. Также возобновятся рейсы с 20 июня в Казахстан,с 22 июня – в Кыргызстан, с 1 июля – помимо Туркменистана, в Беларусь, Молдову, Узбекистан, а с 15 июля - в Россию.



Согласно источнику, Туркменистан продлил запрет на международное авиасообщение до 20 июня в целях недопущению проникновения коронавируса в страну.



Отметим, что авиакомпания Turkish Airlines приняла решение временно приостановить все рейсы из Турции в Туркменистан в марте 2020 года. Так, были отменены все запланированные до 2 апреля 2020 года рейсы.

Авиасообщение было отменено из-за пандемии коронавируса. Вспышка заболевания в китайском городе Ухань, который является международным транспортным узлом, началась на рыбном рынке в конце декабря 2019 года.



Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила COVID-19 пандемией. Некоторые источники утверждают, что вспышка коронавируса началась еще в ноябре 2019 года.



(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Гюнель Зейналова)

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