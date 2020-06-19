Туркменистан принял участие в обсуждении аспектов взаимодействия в рамках Программы ЦАРЭС

Приоритетные аспекты взаимодействия в рамках Программы Центрально-Азиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС), инициированной Азиатским банком развития, были обсуждены в ходе состоявшегося в онлайн-формате консультативного совещания Национальных координаторов данной Программы.

В его работе с туркменской стороны приняли участие руководители министерства финансов и экономики.

Участники встречи были ознакомлены с реализованными проектами Программы ЦАРЭС в сферах экономики, торговли, энергетики, туризма, экономических коридоров, а также с предпринимаемыми АБР мерами реагирования на пандемию СОVID-19 в области здравоохранения.

Основными целями совещания были определены подведение итогов текущей ситуации и обсуждение экономического воздействия пандемии в странах-участницах ЦАРЭС, оценка деятельности и результатов Программы, а также определение и согласование необходимых изменений.