Президент Туркменистана не сможет посетить парад в Москве 24 июня

Туркменистан 19 июня 2020 21:47 (UTC+04:00)
Президент Туркменистана не сможет посетить парад в Москве 24 июня

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов сообщил, что не поедет на парад Победы в Москву 24 июня, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

В разговоре с президентом России Владимиром Путиным в пятницу Бердымухамедов сказал, что не сможет лично присутствовать на параде Победы в Москве, сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
В Турции число выздоровевших от коронавируса приближается к 160 тысячам
В Турции число выздоровевших от коронавируса приближается к 160 тысячам
Представлена динамика грузоперевозок из Ирана в Турцию
Представлена динамика грузоперевозок из Ирана в Турцию
В январе-мае выросли грузоперевозки из Турции в Кыргызстан
В январе-мае выросли грузоперевозки из Турции в Кыргызстан
Loading Bars
Лента новостей
Россия и Беларусь подписали соглашение о взаимном признании виз Россия 22:12
В Азербайджане разрешено проводить только онлайн экзамены Общество 21:58
Азербайджан может стать крупнейшим производителем шелка в регионе Бизнес 21:57
Президент Туркменистана не сможет посетить парад в Москве 24 июня Туркменистан 21:47
Глава ВОЗ: началась «новая опасная фаза» пандемии В мире 21:21
Apple намерена вновь закрыть ряд магазинов в США из-за коронавируса США 21:13
В Турции число выздоровевших от коронавируса приближается к 160 тысячам Турция 21:09
США ввели визовые санкции против Бурунди за отказ забрать своих граждан США 21:05
AZAL выполнит еще два спецрейса из Баку в Стамбул Общество 20:21
В Туркменистане запущен новый стартап-проект Бизнес 20:03
В Азербайджане выявлены 438 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 133, скончались 4 человека - Оперативный штаб Общество 20:03
Начался процесс производства на двух предприятиях, созданных при поддержке Агентства по развитию МСБ Азербайджана (ФОТО) Экономика 19:52
Пашинян в очередной раз оказался разоблаченным во лжи и фальсификации (ВИДEO) Политика 19:18
В Азербайджане собрали треть урожая зерновых Финансы 19:03
В период ужесточенного карантина в Азербайджане разрешение на участие в похоронах нужно будет получить посредством службы "102" МВД Общество 18:51
О правилах получения SMS-разрешения на передвижение в период ужесточенного режима карантина в Азербайджане Общество 18:41
Туркменистан принял участие в обсуждении аспектов взаимодействия в рамках Программы ЦАРЭС Туркменистан 18:16
Представители Туркменистана ознакомились с международным опытом поддержания экономической стабильности в условиях пандемии Туркменистан 18:12
Инфляция в Азербайджане составила менее 3% Финансы 18:02
Сферы, деятельность которых разрешена в период ужесточенного режима карантина в Азербайджане - СПИСОК Общество 18:02
В дни ужесточенного карантина в Азербайджане разрешена работа СМИ Общество 17:53
В ряде случаев для выхода из дома в период ужесточенного режима карантина в Азербайджане SMS- разрешения не нужны Общество 17:52
ПАО "КАМАЗ" поставит в Туркменистан технику нового поколения Транспорт 17:52
В Азербайджане растет денежная база Финансы 17:45
В каких случаях в Азербайджане можно будет покинуть место жительства в период ужесточенного режима карантина? Общество 17:43
В условиях ужесточенного карантина в Азербайджане не будет работать ряд заведений Общество 17:39
Гимнастки Азербайджана и Израиля провели онлайн-соревнование Общество 17:35
Доля госсектора в экспорте Азербайджана превысила $3 млрд Финансы 17:31
Посол: Латвия заинтересована в привлечении азербайджанских инвестиций в транспортно-логистический сектор Бизнес 17:24
Кабмин Азербайджана принял решение об ужесточении особого режима карантина Общество 17:24
Давайте мобилизуемся и победим этот вирус! – директор азербайджанского театра Социум 17:21
В Азербайджане резко сократились сборы по автострахованию Экономика 17:13
Премьер-министр Али Асадов подписал постановление о продлении режима карантина в Азербайджане Политика 17:12
В поселке Пиршаги будет полностью обновлена дорожная инфраструктура Экономика 17:09
Представлена динамика грузоперевозок из Ирана в Турцию Турция 16:59
Впервые в Азербайджане женщины назначены прокурорами районов Общество 16:56
В Азербайджане проведены очередные выпускные экзамены Общество 16:53
Латвия и Азербайджан имеют большой потенциал для сотрудничества в сфере зеленых технологий - посол Бизнес 16:51
Президент Ильхам Алиев подписал закон о присвоении статуса города поселку Бабек Политика 16:41
Центробанк Азербайджана снизил ставку Финансы 16:38
В прокуратурах 4 районов Азербайджана осуществлены новые назначения Общество 16:33
В январе-мае выросли грузоперевозки из Турции в Кыргызстан Турция 16:31
Роль азербайджано-туркменских отношений в процессе интеграции Тюркского Совета Политика 16:28
Объем перевалки грузов в Бакинском международном морском порту превысил полтора миллиона тонн Транспорт 16:15
Назначены прокуроры в районы г. Баку Общество 16:12
Государство делает все возможное, чтобы ситуация с коронавирусом не достигла критической точки – композитор Вугар Джамалзаде Социум 16:06
Арзу Нагиев: Парламент Азербайджана проводит большую работу в сфере развития международных связей Политика 15:58
ГК «Туркменгаз» объявляет тендер на закупку металлопродукции и оборудования Тендеры 15:57
За 5 лет субсидирование АПК Казахстана превысило 1,2 трлн тенге Казахстан 15:55
В Бакинском центре профобразования ежедневно производится 50 тыс. медицинских масок Общество 15:43
Торговые отношения Азербайджана и Франции стали более сбалансированными Финансы 15:40
С начала 2020 г. спрос на турецкие электротовары в Италии снизился Турция 15:24
Число зарегистрированных в Турции азербайджанских компаний уменьшилось Турция 15:22
Китай увеличивает экспорт турецкой стали Турция 15:21
Минэнерго продлило лицензию TPAO на разведку залежей нефти и газа в Турции Турция 15:17
Растет спрос на турецкие ковры в Грузии Турция 15:16
Сахиль Керимли: Своим поведением Пашинян позорит себя на весь мир Политика 15:09
92-летняя легендарная Роза Джалилова: Только в единстве и культуре народа лежит избавление от пандемии! Социум 15:08
Строительство TAP завершено на 96% Энергетика 14:36
Туркменистан начнет экспорт телевизоров собственного производства Туркменистан 14:31
Анар Алакбаров: СМИ играют большую роль в борьбе с COVİD-19, особенно в направлении просвещения населения (ФОТО) Политика 14:22
Узпромстройбанк привлек необеспеченный синтетический кредит в размере $50 млн. долларов США Узбекистан 14:06
Депутат Милли Меджлиса обратился к посольству Франции в Азербайджане Политика 13:59
В Азербайджане определены ставки госпошлины по аккредитации медучреждений Общество 13:52
В Азербайджане учреждена должность администратора доменных названий Общество 13:51
AZAL: В салон самолета разрешается брать только дамскую сумочку или мужской портфель Экономика 13:50
Объем международных грузовых автоперевозок в Азербайджане превысил 20 тыс. тонн - ABADA Транспорт 13:41
В Азербайджане лица, приговоренные к общественным работам, обязаны носить электронный браслет Общество 13:38
Завтра в Баку до 34 градусов тепла и временами сильный ветер Общество 13:34
В Азербайджане установлены новые штрафы для должностных и юридических лиц Общество 13:32
Милли Меджлис утвердил в первом чтении поправку в закон "Об исполнителях" Общество 13:30
"Маленькая черная рыбка" азербайджанских актеров Культура 13:24
Показатели конкурса по смене мест работы учителей самые высокие за последние годы - минобразования Азербайджана Общество 13:22
Срок временного пребывания иностранцев в Азербайджане продлен Общество 13:18
Экспорт турецкой одежды в Азербайджан незначительно снизился Турция 13:04
Сахиба Гафарова: Премьер Армении вновь оказался беспомощным перед мировым сообществом Политика 12:56
Ассоциация турагентств Азербайджана прокомментировала новые правила продажи авибилетов Общество 12:51
Эльхан Алескеров: На саммите стран Восточного партнерства Пашинян поступил по принципу: вор кричит: «Держи вора!» Политика 12:50
"Азеришыг" будет работать в усиленном режим в период ужесточенного карантина Общество 12:48
Треть внешнеторгового оборота Узбекистана приходится на страны СНГ Узбекистан 12:46
В Азербайджане продлен срок вступления в силу закона «О медиации» Общество 12:44
В Туркменистане наладят безотходное производство птичьего мяса Туркменистан 12:36
Комитет ОПЕК+ добился от части "проштрафившихся" стран четких планов сокращения добычи В мире 12:31
Вице-спикер предложил включить в УК Азербайджана статью о защите чести и достоинства шехидов Политика 12:25
Растет производство одежды в Азербайджане Бизнес 12:18
Россия сохранила статус крупнейшего экспортера на азербайджанском рынке Финансы 12:15
Лечащий врач Бахрама Багирзаде: В показателях пациента зафиксировано легкое улучшение Социум 12:10
Baku Book Center проведет "Час чтения" книг Бахрама Багирзаде для детей Культура 12:09
Caspian Drilling Company разрабатывает План непрерывности бизнеса в условиях COVID-19 (ФОТО) Экономика 12:04
Минэкологии Азербайджана оштрафовало лиц, вывозивших песок с побережья Каспия Происшествия 12:00
Цены на азербайджанскую нефть повысились Энергетика 11:58
Милли Меджлис утвердил исполнение госбюджета Азербайджана на 2019 г. Экономика 11:50
Парламент Азербайджана поздравил нового председателя Генассамблеи ООН Политика 11:47
БТА: "Знак отличия" выдается только юридическим лицам, занимающимся перевозками Общество 11:44
В прифронтовой зоне открылась еще одна воинская часть азербайджанской армии (ФОТО/ВИДЕО) Политика 11:32
Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство дороги в Гёкгёльском районе Политика 11:32
В Азербайджане мобильное приложение будет предупреждать граждан о больных коронавирусом Общество 11:25
75 лет Великой Победы: Общая ответственность перед историей и будущим В мире 11:24
Внешнеторговый оборот Узбекистана снизился на 2,4 млрд долларов Узбекистан 11:17
В Туркменистане перевыполнен план по добыче газа Энергетика 11:16
Все новости