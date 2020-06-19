Президент Туркменистана не сможет посетить парад в Москве 24 июня

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов сообщил, что не поедет на парад Победы в Москву 24 июня, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

В разговоре с президентом России Владимиром Путиным в пятницу Бердымухамедов сказал, что не сможет лично присутствовать на параде Победы в Москве, сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана.