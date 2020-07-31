Состоялось онлайн-совещание под эгидой Международной организации по миграции

Сегодня по видеоконференцсвязи состоялось рабочее совещание, проведенное Международной организацией по миграции (город Женева) в рамках регионального проекта «Внедрение предварительной информационной системы о пассажирах (API) в государствах Центральной Азии на 2020-2021 годы». В нём приняли участие представители миграционных и пограничных ведомств Туркменистана, Узбекистана, Казахстана, Таджикистана и Кыргызстана.

Очередная онлайн-встреча была организована в целях ознакомления с новшествами в системе API, а также обмена мнениями о ходе её практической реализации и предстоящих планах работ в этом направлении.

Участники совещания подчеркнули важность регионального проекта для всеобщей безопасности, обеспечение которой выступает одной из главных задач государственной политики, проводимой Президентом Гурбангулы Бердымухамедовым.

На встрече представитель Международной организации по миграции в Центральной Азии отметил положительный опыт сотрудничества в рамках данной структуры, включая реализацию перспективных планов на 2020-2021 годы, в том числе пассажирских региональных проектов предварительной информационной системы.

По общему мнению участников совещания, являясь значимым транспортно-транзитным центром, Центральная Азия играет важную роль в устойчивом развитии региона и континента. В связи с этим особое внимание уделяется изучению взаимного опыта и внедрению современных методов в данной области.