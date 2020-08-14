Посол Италии завершил дипмиссию в Туркменистане

БАКУ /Trend/ - В МИД Туркменистана накануне состоялась встреча с послом Италии Диего Унгаро в связи с завершением его дипмиссии в стране, сообщает Trend в пятницу со ссылкой на МИД.

Сообщается, что в ходе встречи дипломат поблагодарил за всестороннее содействие деятельности посольства.

Отмечается, что в ходе встречи была дана высокая оценка работе посла, который в ходе своей миссии оказал существенную поддержку укреплению туркмено-итальянских отношений в различных областях взаимодействия.



Отметим, что в Туркменистане ведут деятельность такие итальянские компании, как ENI, Valvitalia, Pietro Fiorentini S.h.A, Pro Business S.r.l, ETD European Technology Development S.r.l, Geieeurasiamed, Comair S.p.A, Chimec S.p.A, Maschio Gaspardo, Marzoli, Helikopters Italia S.r.l. Unipersonale.



Ранее сообщалось, что в Туркменистане зарегистрированы 22 инвестиционных проекта на общую сумму около 13 миллионов долларов США и 16 предприятий с участием итальянского капитала.



Дипломатические отношения между Туркменистаном и Италией были установлены 9 июня 1992 года.

(Автор: Джейла Алиева)

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