Посол Китая в Туркменистане завершает дипмиссию

БАКУ /Trend/ - Посол КНР в Туркменистане Сун Вэйдун завершает свою дипломатическую миссию в стране.

Как сообщает Trend в среду со ссылкой на министерство иностранных дел Туркменистана, 22 сентября 2020 года состоялась встреча посла с главой МИД Туркменистана Рашидом Мередовым.

Стороны отметили необходимость активизации взаимодействия в рамках туркмено-китайского комитета по сотрудничеству в торгово-экономической, транспортной, энергетической и культурно-гуманитарной областях.

Была подчеркнута значимость укрепления политико-дипломатического диалога, экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества. Также было отмечено позитивное сотрудничество в рамках международных организаций, в частности в рамках ООН.

Сообщается, что в ходе встречи посол Китая отметил, что работа в Туркменистане занимает особое место в его дипломатической карьере, так как Туркменистан и Китай являются стратегически важными партнёрами.

Отметим, что Туркменистан и Китай сотрудничают в ряде сфер. В частности, это сотрудничество в энергетической сфере.

Так, в Туркменистане вводится в строй новое месторождение на территории "Багтыярлык", разведку, обустройство и разработку которого осуществляет «Китайская национальная нефтегазовая корпорация» (CNPC).

Напомним, что объём инвестиций CNPC, действующей с 2007 года на этой контрактной территории в восточной части Туркменистана, на начало 2020 года составил более 8,2 миллиарда долларов.

Общий объём добычи - свыше 1,5 миллиона тонн газового конденсата и более 100 миллиардов кубометров природного газа, из которых около 93 миллиардов кубометров были экспортированы, говорится в сообщении.

(Автор: Джейла Алиева)

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