Глава МИД Туркменистана Рашид Мередов встретился с директором Управления по наркотикам и преступности

Сегодня, 10 ноября Заместитель Председателя Кабинета Министров, Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов встретился по видеосвязи с Исполнительным директором Управления по наркотикам и преступности Организации Объединенных Наций (УНП ООН), Генеральным директором Отделения ООН в Вене г-жой Геда Фатхи Вали, передает Trend со ссылкой на МИД Туркменистана.

В ходе встречи стороны констатировали высокий уровень и результативность сотрудничества Туркменистана с УНП ООН. Обсуждались результаты совместной деятельности, состоялся обмен мнениями о возможностях укрепления взаимодействия по выработке эффективных механизмов противостояния общим угрозам и вызовам.

Выражена заинтересованность туркменской стороны в укреплении взаимодействия по борьбе с организованной преступностью, международным терроризмом, незаконным оборотом наркотиков. Было отмечено, что, будучи участником Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, Туркменистан выступает за усиление кооперации на региональном и международном уровнях. В этой связи важно отметить, что Туркменистан активно сотрудничает в деле осуществления Глобальной контртеррористической стратегии ООН.

Стороны отметили эффективность региональных и международных платформ сотрудничества. Обсуждены практические шаги по имплементации совместной «дорожной карты», намечены планы на 2021 год. Выражена заинтересованность туркменской стороны в продлении Программы УНП ООН для государств Центральной Азии.

Подтверждена строгая позиция Туркменистана в деле продвижения региональных и глобальных антинаркотических усилий, в том числе посредством Центральноазиатского регионального информационного центра (ЦАРИЦК).

Говоря о вопросах региональной безопасности и стабильности, стороны затронули аспекты Региональной программы УНП ООН для Афганистана и соседних стран. В этой связи, была отмечена приверженность Туркменистана содействию процессу восстановления мира в Афганистане, его внутренней и внешней экономической интеграции.

Стороны выразили надежду на продолжение эффективного сотрудничества во имя безопасности во всем мире.