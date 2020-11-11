Глава МИД Туркменистана Рашид Мередов встретился с директором Управления по наркотикам и преступности

Туркменистан 11 ноября 2020 07:51 (UTC+04:00)
Глава МИД Туркменистана Рашид Мередов встретился с директором Управления по наркотикам и преступности

Сегодня, 10 ноября Заместитель Председателя Кабинета Министров, Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов встретился по видеосвязи с Исполнительным директором Управления по наркотикам и преступности Организации Объединенных Наций (УНП ООН), Генеральным директором Отделения ООН в Вене г-жой Геда Фатхи Вали, передает Trend со ссылкой на МИД Туркменистана.

В ходе встречи стороны констатировали высокий уровень и результативность сотрудничества Туркменистана с УНП ООН. Обсуждались результаты совместной деятельности, состоялся обмен мнениями о возможностях укрепления взаимодействия по выработке эффективных механизмов противостояния общим угрозам и вызовам.

Выражена заинтересованность туркменской стороны в укреплении взаимодействия по борьбе с организованной преступностью, международным терроризмом, незаконным оборотом наркотиков. Было отмечено, что, будучи участником Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, Туркменистан выступает за усиление кооперации на региональном и международном уровнях. В этой связи важно отметить, что Туркменистан активно сотрудничает в деле осуществления Глобальной контртеррористической стратегии ООН.

Стороны отметили эффективность региональных и международных платформ сотрудничества. Обсуждены практические шаги по имплементации совместной «дорожной карты», намечены планы на 2021 год. Выражена заинтересованность туркменской стороны в продлении Программы УНП ООН для государств Центральной Азии.

Подтверждена строгая позиция Туркменистана в деле продвижения региональных и глобальных антинаркотических усилий, в том числе посредством Центральноазиатского регионального информационного центра (ЦАРИЦК).

Говоря о вопросах региональной безопасности и стабильности, стороны затронули аспекты Региональной программы УНП ООН для Афганистана и соседних стран. В этой связи, была отмечена приверженность Туркменистана содействию процессу восстановления мира в Афганистане, его внутренней и внешней экономической интеграции.

Стороны выразили надежду на продолжение эффективного сотрудничества во имя безопасности во всем мире.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Госсекретарь США Майк Помпео посетит Тбилиси 17-18 ноября
Госсекретарь США Майк Помпео посетит Тбилиси 17-18 ноября
&quot;Ювентус&quot; планирует летом обменять Роналду на футболиста ПСЖ Неймара
"Ювентус" планирует летом обменять Роналду на футболиста ПСЖ Неймара
Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Джо Байдена с избранием на должность президента США
Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Джо Байдена с избранием на должность президента США
Loading Bars
Лента новостей
568 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане Казахстан 08:16
Глава МИД Туркменистана Рашид Мередов встретился с директором Управления по наркотикам и преступности Туркменистан 07:51
Госсекретарь США Майк Помпео посетит Тбилиси 17-18 ноября Грузия 07:19
"Ювентус" планирует летом обменять Роналду на футболиста ПСЖ Неймара Спорт 07:15
Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Джо Байдена с избранием на должность президента США Турция 06:48
Создана самая точная 3D-модель коронавируса В мире 06:28
Бразилия и США подпишут документ о сотрудничестве в области охраны лесов Другие страны 05:53
Число выздоровевших от коронавируса в Турции превысило 342 тысячи Турция 05:32
Цена нефти Brent превысила $44 впервые с начала сентября Энергетика 04:38
Помпео отправляется в Грузию, Турцию, Францию, Израиль, Катар, ОАЭ и Саудовскую Аравию США 03:31
Пользователи сообщают о сбое в работе сервисов Google В мире 02:24
В Москве за сутки умерли 73 пациента с коронавирусом Россия 01:06
Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне растет на 3% Энергетика 00:41
ВОЗ: более 427 тыс. человек заразились коронавирусом в мире за сутки В мире 00:21
Министры обороны РФ и Турции обсудили урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе Россия 00:02
Мевлют Чавушоглу: Азербайджанская армия под Вашим руководством показала силу тюркской нации Политика 10 ноября 23:40
Мевлют Чавушоглу: Мы гордимся успехами Азербайджана как на поле боя, так и в дипломатической плоскости Политика 10 ноября 23:40
Президент Ильхам Алиев: Это – наша общая победа, подтверждение турецко-азербайджанского единства Политика 10 ноября 23:39
Президент Ильхам Алиев: Создание совместного центра контроля за прекращением огня - новый формат взаимодействия Политика 10 ноября 23:32
В Британии впервые с 12 мая за сутки зафиксировано больше 500 смертей из-за COVID-19 Европа 10 ноября 23:27
Apple представила собственный процессор M1 В мире 10 ноября 23:11
ООН благодарна России за усилия по прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе В мире 10 ноября 22:38
Сахиба Гафарова: Решительный лидер, победоносная армия, непоколебимое народное единство творят новую, прекрасную историю Азербайджана Политика 10 ноября 22:24
Эрдоган и Путин обсудили Нагорный Карабах Турция 10 ноября 22:01
Президент Ильхам Алиев принял министров иностранных дел и национальной обороны Турции, начальника Национального разведывательного управления (ФОТО) Политика 10 ноября 21:59
США расширили список санкций по Ирану США 10 ноября 20:58
Сухопутное сообщение с Нахчываном сулит Азербайджану обширные перспективы в будущем - военный эксперт Политика 10 ноября 19:57
Работу, которую международные организации не смогли проделать за 30 лет, Верховный Главнокомандующий выполнил за 44 дня - Мадер Мусаев Политика 10 ноября 19:50
Армения преклонила колени перед нашим государством и Верховным Главнокомандующим - Муса Гасымлы Политика 10 ноября 19:29
Этот мир - торжество правого дела, победы Азербайджана - глава парламентского комитета Политика 10 ноября 19:16
В международный суд будет сделано обращение в связи со зверствами Армении в отношении мирных граждан Азербайджана Политика 10 ноября 19:06
Освободив оккупированные земли, Азербайджан обеспечил свое законное право на суверенитет – иранский эксперт Политика 10 ноября 18:57
Правое дело Азербайджана не направлено против какого-либо народа или религии - председатель УМК Общество 10 ноября 18:49
Каждый день в наших домах ждали новостей с фронта, а сегодня моя страна празднует Победу! - Любовь Гуторова Социум 10 ноября 18:45
Отсутствие пункта о статусе Нагорного Карабаха означает разрешение конфликта в рамках территориальной целостности Азербайджана - Вугар Байрамов Политика 10 ноября 18:39
ОАО "Азерхалча" подписало контракт на сумму более 125 тысяч манатов Бизнес 10 ноября 18:33
Полный вывод фашистских ВС Армении с суверенной территории Азербайджана является важнейшим событием для обеспечения мира и стабильности - Питер Тейс Нагорно-карабахский конфликт 10 ноября 18:29
Объем импорта из Южной Кореи в Азербайджан увеличился Бизнес 10 ноября 18:23
В последние годы Франция заняла откровенно проигрышную проармянскую позицию - политолог Нагорно-карабахский конфликт 10 ноября 18:17
ЕБРР обнародовал отчет по инфляции и ВВП Азербайджана за 2020 год Финансы 10 ноября 18:09
По факту крушения российского вертолета Ми-24 возбуждено уголовное дело - генпрокуратура Азербайджана Политика 10 ноября 18:02
Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Восстановлена территориальная целостность Азербайджанской Республики! (ВИДЕО) Политика 10 ноября 17:54
Благодаря решительной политике Верховного Главнокомандующего сегодня весь азербайджанский народ испытывает радость и гордость - Омбудсмен (ВИДЕО) Политика 10 ноября 17:43
Ко всем террористическим актам против Азербайджана были причастны спецслужбы Армении - Камиль Салимов Политика 10 ноября 17:39
Эта победа - право азербайджанского народа - Аллахшукюр Пашазаде (ФОТО) Общество 10 ноября 17:39
МИД и Минобороны Азербайджана выразили соболезнования российской стороне Политика 10 ноября 17:37
На площадке BakuNetwork азербайджанские и украинские эксперты обсудили перспективы двустороннего сотрудничества, а также ситуацию на карабахском направлении (ВИДЕО) Политика 10 ноября 17:34
Обладатели историко-культурного наследия должны вернуться на свои земли - гендиректор ИСЕСКО Политика 10 ноября 17:32
Генсек ТюркПА поздравил азербайджанский народ Политика 10 ноября 17:28
Это большая личная победа Президента Азербайджана Ильхама Алиева - Авигдор Либерман о войне в Карабахе Политика 10 ноября 17:25
В Азербайджане выявлено еще 1 346 случаев заражения коронавирусом, 598 человек вылечились Общество 10 ноября 17:25
ABAK-Az Crowe Ltd представит новые проекты в области аудита и управления Финансы 10 ноября 17:23
МВД вновь обратилось к гражданам Азербайджана в связи с соблюдением комендантского часа Общество 10 ноября 17:22
В Азербайджане празднуют победу, а в Армении – траур и беспорядки. Вот, что значит наша сила! – народный артист Сабир Мамедов Интервью 10 ноября 17:18
Азербайджанская армия, единодушно поддержанная всем народом, сражалась с самоотверженностью и добилась поставленной цели! - Герман Захарьяев (ФОТО/ВИДЕО) Нагорно-карабахский конфликт 10 ноября 17:10
Иран рад урегулированию конфликта - Хасан Роухани Политика 10 ноября 16:59
ОИС поддерживает справедливую позицию Азербайджана Политика 10 ноября 16:58
Францию сложно рассматривать как непредвзятого посредника в вопросе карабахского конфликта - политолог Нагорно-карабахский конфликт 10 ноября 16:54
Я горжусь этой победой Азербайджана - американский военный эксперт Политика 10 ноября 16:51
Цена на азербайджанскую нефть приблизилась к уровню $43 за баррель Финансы 10 ноября 16:48
Туркменистан назвал объем импортируемых из Узбекистана лекарств Бизнес 10 ноября 16:47
На Бакинской фондовой бирже состоялся аукцион по размещению облигаций Минфина Финансы 10 ноября 16:45
Трехстороннее заявление - это цена, которую Армения заплатила за слишком долгое продолжение войны - Мэтью Брайза Нагорно-карабахский конфликт 10 ноября 16:45
ПАО «КАМАЗ» обнародовало детали следующей поставки техники в Туркменистан Бизнес 10 ноября 16:41
30 лет я мечтаю вновь выпить чай с азербайджанцами в Шуше- всемирно известный фотожурналист Реза Дегати Культура 10 ноября 16:40
В Азербайджане все еще в силе ограничения, связанные с доступом к некоторым интернет-ресурсам ИКТ 10 ноября 16:38
В Азербайджане объём депозитов в нацвалюте существенно увеличился Финансы 10 ноября 16:35
В Азербайджане выросло производство табачных изделий Бизнес 10 ноября 16:33
Первые поставки газа с газового месторождения "Шах Дениз" в Европу через TAP ожидаются к концу 2020 года - ЕБРР Финансы 10 ноября 16:31
Путин отметил мужество Президента Азербайджана Ильхама Алиева в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе Политика 10 ноября 16:28
Довольно трудно рассматривать дипломатические шаги Франции как нейтральные - политический аналитик Нагорно-карабахский конфликт 10 ноября 16:28
Иран приветствует договоренность, достигнутую по карабахскому конфликту - Махмуд Ваези Политика 10 ноября 16:25
Армянских и европейских «ученых», занимавшихся археологическими раскопками на оккупированных территориях, необходимо привлечь к уголовной ответственности - НАНА Общество 10 ноября 16:17
Выступления президентов Азербайджана и России оставили позитивные впечатления у азербайджанского народа – Эльхан Алескеров (ВИДЕО) Нагорно-карабахский конфликт 10 ноября 16:14
В Евросоюзе приветствовали прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе Нагорно-карабахский конфликт 10 ноября 16:12
Генпрокурор Азербайджана направил Верховному комиссару ООН официальное письмо в связи с преступлениями Армении Политика 10 ноября 15:57
Состоялся телефонный разговор между главами МИД Азербайджана и России Политика 10 ноября 15:45
Стала известна дата проведения Гран-при "Формула-1" в Азербайджане Общество 10 ноября 15:43
В Азербайджане установится нестабильная погода Общество 10 ноября 15:25
Армения, подписав трёхстороннее заявление, признала, что Карабах – это Азербайджан - российский эксперт Нагорно-карабахский конфликт 10 ноября 15:23
Президент Ильхам Алиев: Этот пункт был включен в заявление по моему настоянию Политика 10 ноября 15:21
Президент Ильхам Алиев: До 1 декабря он уберется вон с оставшихся оккупированных земель Политика 10 ноября 15:19
Ханкенди станет одним из красивейших и самых высокоразвитых городов Азербайджана - Турал Гянджалиев Политика 10 ноября 15:15
Освобождение города Шуша ВС Азербайджана стало кульминационным моментом в ходе боев в Нагорном Карабахе - российский эксперт Нагорно-карабахский конфликт 10 ноября 15:10
Президент Ильхам Алиев: Турция официально сыграет свою роль в будущем урегулировании этого конфликта и деле соблюдения прекращения огня Политика 10 ноября 15:05
Объёмы перевалки грузов из Южной Кореи через порты Турции превысили 2,2 млн тонн Турция 10 ноября 15:01
В октябре Азербайджан ежедневно добывал более 585 тыс баррелей сырой нефти - министерство энергетики Энергетика 10 ноября 14:59
Президент Ильхам Алиев: Противоположная сторона также должна остановиться. Потому что, если она не остановится, то и мы не остановимся Политика 10 ноября 14:56
Спрос банков на валютном аукционе ЦБА полностью обеспечен Финансы 10 ноября 14:52
Турция наращивает экспорт цемента на мировые рынки Турция 10 ноября 14:43
Фонд аграрного страхования и ЗАО "Azerbaycan automobiles" подписали контракт Бизнес 10 ноября 14:41
Почтовый оператор Казахстана закупит бензин Тендеры 10 ноября 14:37
Китайско-грузинские инвесторы купили авиакомпанию Myway Airlines Бизнес 10 ноября 14:36
Туркменгаз объявляет тендер на закупку химической продукции Тендеры 10 ноября 14:35
Президент Ильхам Алиев: Мы сказали, что укажем врагу на его место, прогоним его с наших земель, и мы сделали это! Политика 10 ноября 14:35
Центробанк Азербайджана на депозитном аукционе привлёк 100 млн манатов Финансы 10 ноября 14:34
Отчет ЕБРР по проведённым в Азербайджане реформам по восстановлению экономики Финансы 10 ноября 14:32
Eni Turkmenistan Ltd объявляет тендер на предоставление услуг по перевозке Тендеры 10 ноября 14:28
ЕБРР о макроэкономических последствиях COVID-19 для Туркменистана Туркменистан 10 ноября 14:25
ЕБРР обозначил ключевые приоритеты Туркменистана на 2021 год Финансы 10 ноября 14:21
Все новости